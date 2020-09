Ein Spiel wie die Atmosphäre

Mannheim.Normalerweise freuen sich Handballer, wenn sie ihr erstes Heimspiel in einer neuen Saison bestreiten. Endlich geht es wieder ins vertraute „Wohnzimmer“, wo man sich wohl und geborgen fühlt, wo die Fans laut und die Emotionen riesig sind, wo Publikum und Mannschaft eine Symbiose bilden, um bisweilen sogar das Unmögliche noch möglich zu machen, um Dramen und Krimis zu erleben. Doch was ist in

...