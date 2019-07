Ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Gemeinschaftsgefühl

Die Leidenschaft für Sport, Teamgeist und ein starkes Gemeinschaftsgefühl zeichnen die über 11 300 Sportvereine in Baden-Württemberg aus. Mit der Kampagne „Mehr als Sport – Sportvereine in Baden-Württemberg“ wollen der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV), die drei Sportbünde – Badi-scher Sportbund Freiburg, Badischer Sportbund Nord, Württembergischer Landessportbund (WLSB) – und die WLSB-Sportstiftung in den kommenden zwei Jahren diesen Kern des Sportvereinswesens wieder in den Vordergrund stellen. Der Startschuss dazu erfolgte im Juli bei der LSV-Mitgliederversammlung.

LSV-Präsidentin Elvira Menzer-Haasis sieht in der Kampagne ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt im baden-württembergischen Sport: „Der Landessportverband Baden-Württemberg unterstützt die Kam-pagne mit vollem Nachdruck, weil wir eine Möglichkeit sehen, das ehrenamtliche und gesellschaftliche Engagement in Baden-Württemberg herauszustellen. Ganz im Sinne des Kampagnenmottos ,Mehr als Sport’ sind Sportvereine in den circa 1100 Kommunen die zentralen Orte für gesellschaftliche Teilhaben – eben mehr als Sport.“ BSB-Präsident Martin Lenz erklärt die Beweggründe für „Mehr als Sport“: „Zusammenhalt fällt nicht vom Himmel. Deshalb ist auch unser Sport in Baden-Württemberg unverzichtbar für unsere Gesellschaft und das gesellschaftliche Miteinander. Ob es darum geht, Fairness zu lernen, Toleranz zu üben – all das kann man im Sport spielerisch aber auch unter Wettkampfbedingungen lernen.“ Genau deshalb sei diese Kampagne so wichtig, denn sie lege den Fokus noch mehr auf genau dieses „Mehr als Sport“, das in unseren Sportvereinen tagtäglich vermittelt werde. Die Kampagne stellt in den Mittelpunkt, was Sport im Verein auch heute ausmacht: Leidenschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaft gepaart mit einem Sinn für Respekt, Fairness und Solidarität und jede Menge Spaß.

Die Motive von „Mehr als Sport“ sollen diese Botschaft ansprechend, vor allem aber authentisch vermitteln. Deshalb sind „echte“ Vereinssportler und Ehrenamtliche aus verschiedenen Sportvereinen in Baden-Württemberg auf den Fotos und Videos zu sehen.

Unterstützung erhält „Mehr als Sport“ von der baden-württembergischen Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Dr. Susanne Eisenmann. Sie hat die Schirmherrschaft für die Kampagne übernommen. „Mit der Kampagne „Mehr als Sport“ werden zentrale Elemente unserer Sportvereine gewürdigt, etwa Ehrenamt, Miteinander, Toleranz und Respekt. Diese Dinge sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unverzichtbar und heute wichtiger denn je. Deshalb unterstütze ich diese Kampagne als Schirmherrin sehr, sehr gern“, sagt Eisenmann.

Mit im Boot ist auch die Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg als Förderer der Kampagne. lsv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019