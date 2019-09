Judo und Sumo – da ist auch ein Stück ostasiatische Philosophie dabei. Doch nicht nur das. Es gibt auch vieles, was in unsere westliche Sichtweise passt. „Eltern sollten ihren Töchtern genau so viel zutrauen wie ihren Söhnen“, sagt Johanna Schumann. „Mädchen und junge Frauen“, da ist sich die erfolgreiche Judoka und Sumotori sicher, „sollten ganz generell mehr körperlich tun. Das ist auch gut für’s Selbstvertrauen.“ Ihr Rat: „Judo ist ein guter Einstieg.“

Verteidigungssportart

Beide Sportarten hätten zudem eine tiefere Bedeutung: „Judo und Sumo sind Verteidigungs-, aber keine Angriffssportarten.“ Neben Achtung, Respekt und Wertschätzung des Gegners spiele auch die Toleranz eine große Rolle. „Bei uns gibt es keine Verachtung oder üblen Beschimpfungen.“ Judo und Sumo schulen den Charakter und „fördern den gegenseitigem Respekt“. Natürlich gebe es Konkurrenz, „aber eben auf einem anderen Level. Man will gewinnen, aber eine Niederlage wird nicht als persönliche Demütigung empfunden, denn sie ist es einfach nicht.“

Judo und Sumo brauchen ganz generell „mehr Unterstützung“, sagt Johanna Schumann. Das gelte für den Breitensport, aber auch auf der Leistungsebene. „Der Fußball steht halt bei uns im Fokus, Judo, Ringen und Sumo sind lediglich Randsportarten.“

Die Tauberbischofsheimer TSV-Judo-Abteilung lebe in erster Linie von Joachim Fels’ Engagement. „So einen Trainer wie ihn gibt es nur ganz selten. Ohne ihn hätte sich nie das erreicht, was ich nun machen konnte.“ Auch die Schritte hin zum Ringen und Sumo habe er stets unterstützt.

In Japan „mal ein paar Wochen Training machen, das wär’s!“ Sumo-Training natürlich, „aber auch Judo. Das sind ja meine Wurzeln.“ Doch das gibt ihr Lehrergehalt nicht her – und der Sport auch nicht. „Mit Sumo kannst du in Deutschland nichts verdienen, da musst du noch Geld mitbringen. Im Judo geht’s Null auf Null aus, Nationalkader-Judoka erhalten Unterstützung.“ Und die Trainingsbedingungen für Sumotori „sind im Vergleich zu Japan geradezu unterirdisch.“ Immerhin: Der Flug nach Japan und die Unterkunft bei der WM in Osaka werden vom Verband übernommen. hp

