Der viermalige Weltmeister Maximilian Levy, langjähriger Wegbegleiter Vogels und am Dienstag einer der ersten Helfer am Unfallort, hat in einem Aushang aufgerufen, die Prämien vom Großen Preis von Deutschland für die Aktion zu spenden. Knapp 4000 Euro schüttet der RSC aus. „Kristina wird viel Rehabilitation brauchen, um zurück ins Leben zu kehren. Unser Ziel ist es, 50 000 Euro zu sammeln“, steht in dem Schreiben.

Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es keine Neuigkeiten, weitere Operationen stehen der schwer an der Wirbelsäule verletzten Seriensiegerin wohl bevor. Die Familie steuere den Informationsfluss „und danach richten wir uns natürlich“, sagte gestern ein Sprecher des Berliner Unfall-Krankenhauses Marzahn auf Anfrage.

Wenn Levy über den schweren Unfall spricht, stockt ihm die Stimme. „Als ich hier heute ankam, standen mir Tränen in den Augen“, sagte Levy, der am Unfalltag 31 Jahre alt wurde. Eine Absage sei indes keine Option gewesen. „Es ist ein Stück Verarbeitung – gezwungenermaßen“, sagte der Cottbuser. Er fährt die 200 Meter in 9,700 Sekunden – Bahnrekord und persönliche Bestleistung auf Meereshöhe. „Es zeigt, was der Kopf möglich machen kann. Und es war, als wäre Kristina bei mir gewesen“, sagte Levy.

Weckruf für Trainer

Bundestrainer Detlef Uibel appellierte in der Mannschaftsleitersitzung vor dem Rennen an seine Trainerkollegen. „Wir müssen diesen Unfall auch als Weckruf für uns als Trainer sehen. Ich möchte dies nicht als Vorwurf verstanden wissen, aber wir haben Verantwortung für die Sportler“, sagte der Coach sichtlich bewegt. „Wir müssen daraus Lehren für die Zukunft ziehen.“

Bei der Abendveranstaltung mit den Finalläufen sollte auf Unterhaltungselemente verzichtet werden.

