Ein Tag bestimmt über die Zukunft

Mannheim.Moritz Seider hier, Moritz Seider da – in der deutschen Eishockey-Szene war der Name des Verteidigers im vergangenen Jahr in aller Munde. Alle bestaunten den rasanten Aufstieg des Blondschopfs. Erst führte er die deutsche U 20 beim Heimturnier in Füssen als Kapitän zum Wiederaufstieg, dann holte er mit den Adlern den DEL-Titel zurück nach Mannheim – und zum krönenden Abschluss spielte der seit

...