Ein Traum für Bella Rose

Stuttgart.Für Isabell Werth (Bild) schließt sich der Kreis. Vor vier Jahren gewann sie mit dem Pferd Bella Rose beim Weltcupturnier in Stuttgart, ehe eine sehr lange Leidenszeit begann. Und jetzt ritt die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt ihre Stute am Freitag beim Hallen-Comeback in der Schleyer-Halle wieder auf Platz eins. „Das ist schon ein ganz spezieller Sieg“, strahlte die 49 Jahre alte Dressurreiterin nach dem Erfolg im Grand Prix.

Das Besondere an dem Comeback: Der Auftritt in Stuttgart 2014 schien lange wie der Anfang vom Ende einer unvollendeten Karriere. Dreieinhalb Jahre konnte Werth die Stute danach wegen Verletzungen nicht einsetzen. Im Dressursport ist das eine kleine Ewigkeit. Immer wieder zögerte sich die Rückkehr hinaus, die fast schon unmöglich schien – und im September in den USA in Doppel-Gold bei der WM mündete.

Ausgefallene Kür nachgeholt

Diese WM ist auch der Grund, warum Werth ihre Stute beim Weltcup in Stuttgart sattelt. „Moni und ich hielten es für angebracht, noch eine Kür zu reiten“, berichtete die Reiterin vergnügt über ihre Abmachung mit Bundestrainerin Monica Theodorescu. Hintergrund: Bei der WM war wegen der befürchteten Auswirkungen eines Wirbelsturms die Kür abgesagt worden. „Da fehlte was“, sagte Werth. dpa

