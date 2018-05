Ein Trio jetzt vor Tim Nowak

Anzeige

Der aus Bad Mergentheim stammende Zehnkämpfer Tim Nowak musste am Wochenende erwartungsgemäß den ersten Platz in der Deutschen Jahresbestenliste abgeben. Beim traditionsreichen Mehrkampf-Meeting im österreichischen Götzis übertrumpften Kai Kazmirek (8329 Punkte), Mathias Brugger (8304 Punkte) und Niklas Kaul (8205 Punkte) die seitherige DLV-Jahresbestmarke von Tim Nowak (8037). Rico Freimuth, jeweils Medaillengewinner bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften, brach den Wettkampf im vorarlbergischen Mehrkampf-Mekka wegen „mentaler Müdigkeit“ ab und schließt selbst ein vorzeitiges Saisonende nicht aus. Über die endgültige EM-Nominierung wird nach dem Meeting Mitte Juni in Ratingen entschieden. ptt