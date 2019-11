Ein triumphaler Auftritt in Kerpen

Mit einem triumphalen Auftritt auf der Traditionsrennstrecke in Kerpen rundete der zwölfjährige Bad Mergentheimer Sportler des Jahres 2017 am vergangenen Wochenende eine erfolgreiche Rookie-Saison in der Junior-Kategorie ab.

Insgesamt 31 Junior-Piloten fanden den Weg an den Erftlandring in Nordrhein-Westfalen. Hinter dem ACV-Nationals-Micro Champion von 2017 Valentin Kluss liegt eine lange Saison. Im Januar wurde der Wechsel aus der Mini-Klasse (15 PS) in die deutlich leistungsstärkere Junior-Klasse (25 PS) zum frühestmöglichen Zeitpunkt vollzogen. „Ich will erst einmal dort fahren, wo ich was lerne und nicht dort, wo ich gleich gewinne“, war sich der damals noch elfjährige Kluss der Herausforderung bewusst.

Neben den deutschen Serien Rotax-Max-Challenge-Clubsport und Rotax-Max-Challenge Germany standen zahlreiche Nennungen auf internationaler Ebene im vollen Terminkalender des Bad Mergentheimer Gymnasiasten. Hierzu gehörten diverse Starts bei der Holländischen Kartmeisterschaft, dem Benelux-Championat und der Rotax-Europameisterschaft in Belgien und Frankreich. Besonders in der zweiten Saisonhälfte unterstrich der Pilot des dänischen-deutschen Teams RS Competition mit einigen schnellsten Rennrunden und zahlreichen Führungskilometern sein Siegpotential.

In Kerpen stand zuletzt das Finale der Deutschen Rotax-Clubsport-Meisterschaft auf dem Programm. Bei dieser Serie handelt es sich um eine offene Meisterschaft, an der neben den Piloten mit internationaler Rennlizenz auch Piloten mit einer sogenannten Clubsport-Lizenz starten dürfen. Valentin Kluss reiste mit zahlreichen Podiumsplätzen im Gepäck als Zweitplatzierter der Meisterschaftswertung nach Kerpen, der traditionsreichen Heimstrecke der berühmten Schumacher-Brüder. Der Zwölfjährige hatte aber nicht nur die Vizemeisterschaft im Visier.

Im Zeittraining machte Kluss bei regnerischen Bedingungen und trotz stärkster Gegnerschaft klar, dass er es ernst meint: Poleposition. Es folgten der frisch gebackene deutsche ROK-Champion Enrico Förderer (Montabaur), der RMC Germany Vizemeister Lukas Scherbinskas (Altenstadt) und der amtierende Rotax-Mini Weltmeister Farin Megger (Haltern am See). Der bereits als Meister feststehende Linus Hensen (Flensburg) wurde gar auf den fünften Startplatz verwiesen. In der Zeit bis zum ersten Rennen hörte der Regen auf. Trotz eines guten Starts unterliefen dem Bad Mergentheimer Junior-Rookie bei noch leicht feuchter Strecke jedoch einige Fehler. Zu allem Überfluss geriet er in unnötige Rempeleien mit dem designierten Champion Linus Hensen, so dass am Ende des ersten Laufs nur ein enttäuschender sechster Rang zu Buche stand. Also – zweiter Lauf, letztes Saison-Rennen, letzte Chance: „Dieses Rennen werde ich gewinnen,“ so der O-Ton von Valentin Kluss vor dem Start. Mit wilder Entschlossenheit stürmte Kluss innerhalb der ersten drei Runden vom sechsten Startplatz zunächst auf die zweite Position. Von dort holte er den zu diesem Zeitpunkt schon weit vorausgeeilten SDL-Racing-Piloten Finn Zulauf (Königstein) ein und lieferte sich mit dem 15-jährigen künftigen Tourenwagen-Rookie aus Königstein ein packendes Duell, das Valentin Kluss jubelnd für sich entscheiden konnte. „Ich bin so glücklich, dass ich geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe“, erinnerte der Bad Mergentheimer Siebtklässler nach der Zieldurchfahrt an seine Ankündigung vor dem Rennen. Vor einigen Wochen wurde Kluss in ein Förderprogramm der RMC Talent Academy aufgenommen. oz

