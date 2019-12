Ein unvergessliches Jahrhundert-Ereignis

So einen Tag hatte das beschauliche Örtchen Schweinberg noch nie erlebt – und man muss kein Prophet sein um zu behaupten, dass es so einen Tag in Zukunft wohl auch nie mehr erleben wird.

Der örtliche Fußball-Club, der in der Kreisliga Buchen spielt, hatte bei einer Gewinnspiel-Aktion eines großen Mineralölkonzerns den ersten Platz belegt und sich damit den Hauptgewinn gesichert. Und der war ein Fußballspiel am 12. Juli gegen den deutschen Spitzenclub Borussia Dortmund.

Für die Organisation des Jahrhundertspiels, wie der FC das Ereignis selbst „taufte“, waren natürlich wochenlange Vorbereitungen notwendig. „Ich wache morgens mit Borussia Dortmund auf und schlafe abends mit Borussia Dortmund wieder ein“, schilderte der Vereinsvorsitzende Jörg Schwab einige Tage vor der Partie gegenüber den FN die damalige Situation, die für alle Beteiligten natürlich „Neuland“ war.

Die unzähligen Arbeitsstunden, die notwendig waren, um ein solches Ereignis überhaupt zu stemmen, haben sich gelohnt. 5000 Zuschauer waren in die 700-Einwohner-Ortschaft bei Hardheim gekommen – und alle waren voll des Lobes über die Organisation durch den FC. Auch die Verantwortlichen und Profis des Bundesligisten zeigten sich angetan von der unvergleichlichen Atmosphäre. „So muss Fußball sein“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim „Aki“ Watzke.

Auch wenn es nur Nebensache war, soll hier auch noch kurz das Endergebnis erwähnt werden: 0:10.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.12.2019