Ein weiterer Finne im Trainerstab der Merlins

Nichts ist normal in der aktuellen Zeit – und doch nimmt aktuell alles seinen gewohnten Lauf. Neun von zehn Spielern des Profikaders des Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim stehen fest. Die Rekrutierung im Sommer ist fast abgeschlossen. Nun geht es großen Schrittes auf die Vorbereitung für die neue Saison zu. Etwas später als sonst – aber mit den gleichen Abläufen.

Mittlerweile sind die Importspieler eingetrudelt. Sie wurden direkt auf das Corona-Virus getestet. Bis die Ergebnisse vorlagen, waren die Spieler in ihren Wohnungen unter Quarantäne gestellt.

Der offizielle Trainingsstart mit dem gesamten Team ist am 1. September. Nicht dabei sein können dieses Mal die Fans. Bislang fand stets ein „öffentliches“ Training zum Saisonauftakt in der Hakro-Arena statt. Das geht aktuell natürlich nicht.

Einige Testspiele und ein Trainingslager in Chemnitz wurden bislang terminiert. Hier alle bisher vorliegenden Termine auf einen Blick:

12. September: Testspiel in Gries/Oberhoffen (Frankreich).

14. bis 19. September: Trainings-Camp in Chemnitz.

23. September: Testspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.

30. September: Testspiel gegen Syntainics MBC.

3. Oktober: Testspiel bei Syntainics MBC.

11. Oktober: Testspiel gegen die Frakport Skyliners aus Frankfurt.

17./18. Oktober: 1. Runde MagentaSport-BBL-Pokal in Weißenfels (Gegner steht noch nicht fest.

Carpenter geht

Liam Carpenter wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Merlins Crailsheim auflaufen. Darauf verständigten sich der 24-Jährige und die Crailsheimer einvernehmlich. Carpenter zieht es zum SSV Lokomotive Bernau in die 2. Liga Pro B.

„Er ist ein super Typ und ein richtiger Kämpfer. Er wird immer ein Teil von den Merlins bleiben“, sagt Ingo Enskat, der Sportlicher Leiter der Merlins.

Der britische Aufbauspieler mit deutschem Pass wechselte zur Saison 2015/2016 vom MTSV Schwabing zu den „Zauberern“ und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Zur Saison 2017/2018 ging er für die BG Hagen auf Korbjagd, ehe er im folgenden Jahr zurückkehrte und erneut in der Crailsheimer Zweitauswahl mit durchschnittlich 17,8 Punkten überzeugte. Dies bescherte Carpenter in der abgelaufenen Spielzeit einen festen Platz im Bundesligakader.

Insgesamt zwölf Mal stand der Guard für die Merlins in der BBL auf dem Parkett und zeichnete sich immer wieder durch seinen unermüdlichen Einsatz aus. Besonders beim Finalturnier in München bekam der „Einser“ der Crailsheimer mehr Spielanteile und konnte seine Qualitäten auf dem Parkett des Audi Domes unter Beweis stellen.

„Ich bin sehr dankbar für meine Zeit bei den Merlins. Ich habe mich entwickelt als Spieler aber auch als Mensch. Ich bin sehr gespannt auf meine neue Rolle in Bernau und ich hoffe dass ich meine Erfahrungen von hier in das neue Team gut einbringen und mich vor allem auf dem Feld weiterentwickeln kann. Ich möchte in Bernau zeigen, zu welchem Spieler ich in den letzten Jahren geworden bin“, so Carpenter.

Noch ein Finne im Trainerstab

Verstärkung gibt es auf der Trainerbank: Juho Kailio komplettiert das Trainerteam der Merlins und wird künftig Tuomas und Joonas Iisalo unter anderem beim Scouting und den Videoanalysen unterstützen.

Sein Schwerpunkt liegt vor allem auf den Videoanalysen. „Ich fühle mich geehrt, ein Teil der Merlins-Familie zu werden“, so Kailio. „Ich habe Tuomas und Joonas als sehr kompetente Coaches kennengelernt und bin zuversichtlich, dass wir alle das volle Potential des Teams entfalten können“, erklärt der Neuzugang.

Der 37-Jährige sammelte acht Jahre Erfahrung als Spieler bei Kouvot Kouvola und gewann dabei zwei Mal die finnische Meisterschaft. Nach seiner aktiven Zeit konzentrierte er sich auf die Entwicklung junger Spieler. Von 2016 bis 2019 war er als Assistant Coach bei der Jugendnationalmannschaft Finnlands tätig. Weitere Trainererfahrung sammelte er als Assistenztrainer bei Kouvot Kouvola, wo er 2016 seine insgesamt dritte Meisterschaft gewann. Zuletzt war er bei Ura Basket in Finnland tätig.

„Ich hatte bereits die Ehre, die unbeschreiblichen Merlins Fans live zu erleben und hoffe, dass wir trotz der aktuellen Covid-19 Situation die Stimmung gemeinsam teilen und in jedem Spiel unser Bestes geben können“, freut sich Juho Kailio.

Nach der erfolgreichen letzten Saison entschied sich der Verein dazu, das Trainerteam weiter zu verstärken. „Juhos Fähigkeiten liegen vor allem beim Scouting und der individuellen Spielerentwicklung. In diesen Bereichen kann er Tuomas und Joonas optimal unterstützen“, erklärt Ingo Enskat. hmc

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.08.2020