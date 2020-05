Ein wichtiger Lichtblick

Sinsheim.Die enormen Glücksgefühle zauberten Christoph Baumgartner noch lange nach dem Abpfiff ein breites Grinsen ins Gesicht. „Wenn man zwei Tore erzielt und eins auflegt, ist alles okay“, erklärte der 20-Jährige nach dem 3:1-Heimsieg über den 1. FC Köln mit einem Augenzwinkern, ehe er zu einer sachlichen Analyse ansetzte: „Im Ernst: Viel entscheidender als meine Leistung ist, dass wir endlich wieder die drei Punkte geholt haben. Jetzt heißt es weitermachen und nach vorne schauen. Es war ein extrem wichtiger Sieg.“

In der Tat: Der erste Erfolg nach zuvor sieben Bundesliga-Begegnungen ohne Erfolgserlebnis ließ eine enorme Last von den Schultern aller Hoffenheimer fallen, von den Spielern und auch von Trainer Alfred Schreuder, der zuletzt in den sozialen Netzwerken von Fans kritisiert worden war. „Wir konnten mit dem Sieg ein wenig den Rucksack abschütteln, den wir getragen haben. Die Heimspiele mit viel zu vielen Gegentoren und Niederlagen haben uns natürlich komplett genervt“, sagte Torhüter Oliver Baumann, der mit seinem gehaltenen Elfmeter zum zweiten Spielentscheider für die TSG avancierte.

Aufatmen nach Elfmeter-Parade

Wie schnelllebig das Profigeschäft sein kann, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Die TSG verfügt wieder über eine gute Ausgangsposition für die Europa League, der Abstand des Siebten zum Sechsten aus Wolfsburg beträgt nur drei Punkte. Alles wieder gut also? Noch lange nicht. „Am Schluss hat man gesehen, dass wir leicht verunsichert waren. Umso wichtiger war es, dass Oli den Elfmeter gehalten hat. Jetzt haben wir die langersehnten drei Punkte und am Samstag geht es in Mainz weiter“, blieb Baumgartner trotz seines persönlichen Sahnetages auf dem Boden. Die unbefriedigenden Auftritte nach dem Corona-Neustart gegen Hertha (0:3) und Paderborn (1:1) sind nach dem bestandenen Stress-Test weiter im Hinterkopf.

Der Österreicher wollte den Leistungseinbruch nach der sicheren Führung durch seine beiden Streiche (11./46.) und Steven Zubers Treffer in der 48. Minute zum 3:0, das er dem Schweizer auflegte, nicht beschönigen. Hätte Baumann den Handelfmeter seines Ex-Kollegen Mark Uth (77.) nicht pariert, hätte es noch einmal eng werden können. „Das war ein sehr wichtiger Moment für uns“, betonte Schreuder.

Zu Baumgartners Befreiungsschlag erklärte der 47-Jährige: „Christoph hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch in den vergangenen zwei Partien war er sehr gut, hat da aber die Chancen verpasst. Das ist aber völlig normal bei jungen Spielern, das habe ich ihm auch gesagt. Er braucht einfach das Vertrauen des Trainers, das bekommt er.“

Nach der Gelb-Roten Karte von Kapitän Benjamin Hübner (51.) verlor die TSG ihren Offensivschwung – und die durch Sebastiaan Bornauws Platzverweis (26.) entstandene Überzahl. Der Belgier wurde am Donnerstag für sein Foul vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt.

„Man kann nicht immer 90 Minuten gut spielen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, bekannte der Hoffenheimer Coach mit Blick auf die letzten 30 Minuten, die Köln dominierte, aber im Abschluss zu harmlos blieb.

Ihm war bewusst, dass seine Mannschaft, die großen Kampfgeist zeigte, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Diesmal stimmte die Konzentration – und auch die Chancenverwertung passte. Trotzdem konnte Schreuder natürlich nicht komplett zufrieden sein. „Wir haben die zweite Hälfte extrem gut begonnen, haben zwei Tore erzielt und hätten mit einem 3:0 eigentlich die Ruhe bewahren müssen. Nach dem Platzverweis gegen Hübner haben sich etwas Zweifel gebildet. Das ist normal im Fußball, wenn man lange nicht mehr gewonnen hat“, erläuterte er.

Die nächste Aufgabe beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) wird zeigen, wie viel Selbstvertrauen der Heimcoup über Köln gebracht hat. Bei den Rheinhessen, die im Abstiegskampf jeden Punkt brauchen, wird Schreuder durch die Sperre von Hübner seine Abwehr wieder umstellen müssen. Baumgartner dürfte trotz seiner Auswechslung in der 77. Minute aber wieder für die Startelf gesetzt sein. „Er war k. o. Das war so geplant“, begründete der Trainer seine Entscheidung auch mit der Belastungssteuerung in der Englischen Woche.

