„Eine Erfolgsgeschichte“

Mannheim.„Die Bude soll brennen“, gab Uwe Kaliske den Journalisten noch mit auf den Weg. Die Erwartung des Fachbereichsleiters Sport und Freizeit der Stadt Mannheim hörte sich wie ein Versprechen an, das vom 31. März bis 7. April beim 29. Albert-Schweitzer-Turnier in der Mannheimer GBG Halle und der Waldsporthalle in Viernheim eingelöst werden soll.

„Wir sind stolz darauf, dass Mannheim wieder Austragungsort des Albert-Schweitzer-Turniers ist“, betonte Kaliske und erinnerte an die große Tradition des Championats, das im Dezember 1958 erstmals stattfand und als inoffizielle U-18-Basketball-Weltmeisterschaft gilt: „Wenn man die Teilnehmerlisten durchgeht, ist es immer wieder beachtlich, wer schon alles hier war.“

29. Albert-Schweitzer-Turnier Von Samstag, 31. März, bis Samstag, 7. April (Ruhetag am Dienstag, 3. April), in der GBG Halle Mannheim und Waldsporthalle Viernheim. Letzte Sieger: Spanien (2012), Italien (2014), Deutschland (2016). Gruppe A: Türkei, Australien, Israel, Deutschland, Argentinien, Japan. Gruppe B: Ägypten, China, USA, Frankreich, Italien, Russland. Tickets: www.basketball-bund.de/tickets und bei bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen (ermäßigt 6 Euro, Normalpreis Vorrunde 13 bis 15 Euro). Mehr Informationen: basketball-bund.de/ast. cpa

Dirk Nowitzki, „Magic“ Johnson, Tim Duncan, Tony Parker, Vince Carter, Pau Gasol – die Liste an späteren Weltstars, die auf dem Parkett des Schweitzer-Turniers vorspielten, ist lang. „Die Organisatoren hätten damals wohl nicht gedacht, welchen Verlauf dieses Turnier nehmen würde“, betonte Kaliske den „besonderen Stellenwert“, der sich auch in der „toll eingespielten“ Kooperation mit der Stadt Viernheim und den heimischen Basketball-Clubs zeigt.