Bremen.Heiko Herrlich sah nicht so aus, als sei ihm gerade einer der wichtigsten Siege in seiner Zeit als Trainer von Bayer Leverkusen gelungen. 6:2 bei Werder Bremen, dem Team der Stunde, das daheim seit einem Jahr nicht mehr verloren hatte – Herrlich hätte lachend und feixend durch das Weserstadion laufen können. Hatte er es doch allen Kritikern gezeigt und seinen Job bei den Rheinländern gesichert. Oder doch nicht?

Unmittelbar nach Spielende machten Spekulationen die Runde, Herrlich stünde bei Bayer trotz des Kantersieges weiter auf der Kippe. Der Pay-TV-Sender Sky streute dieses Gerücht, bohrte auch im Interview mit Herrlich immer wieder nach, ob dieser glaube, jetzt fester im Sattel zu sitzen.

Eine Vorgehensweise, die Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler (Bild) so sauer machte, dass er zu einer seiner berühmten Wutreden ansetzte. „Ich finde es unsäglich, wie ein Mann, der gerade 6:2 gewonnen hat, mit einer überragenden taktischen Leistung und mit tollem Fußball, in der Sendung so vorgeführt wird. Das ist unglaublich für mich“, schimpfte Völler und legte nach: „Ich kann es nicht mehr hören. Dass nach acht Spieltagen, die nicht gut gelaufen sind, Gegenwind kommt, ist normal. Aber dass dann Dinge erfunden werden, ist eine große Sauerei.“ dpa (Bild: dpa)

