Eine Leistung des Willens

Oberstdorf.In der Kindersendung „Tigerenten-Club“ hatte Carina Vogt (Bild) schon mit acht Jahren einen großen Auftritt. Stolz berichtete die junge Skispringerin von ihrer Bestweite von 35 Metern, als der damalige Bundestrainer – und inzwischen gestorbene – Reinhard Heß ein Lob aussprach, aber auch bemerkte: „Wenn sich die Landung noch verbessert, war das nicht so schlecht.“ Gut zwei Jahrzehnte ist die Sendung her, seitdem ist viel passiert: Mit 29 ist Vogt mit Olympia-Gold und fünf WM-Titeln die erfolgreichste deutsche Skispringerin in der jungen Geschichte ihrer Sportart.

Mit der Dokumentation „Golden Girl“ hat die ARD nun noch einmal den Weg der Springerin aus Schwäbisch Gmünd nachgezeichnet. Es ist ein Weg, der nach all den Erfolgen zwischen 2014 und 2019 seit der vergangenen WM in Seefeld sehr beschwerlich war. Vogt riss sich vor der Saison 2019/20 das Kreuzband, nach der Genesung warfen sie immer neue Knieverletzungen zurück. Bis zuletzt war ihr WM-Start offen, doch am Donnerstag (17 Uhr/ARD) kann sie in Oberstdorf als hochdekorierte Außenseiterin an den Start gehen.

„Ich kenne kein Mädel, das so einen Willen aufbringt wie sie“, sagte Bundestrainer Andreas Bauer. Vogt wolle „immer etwas reißen, das ist für mich als Trainer ein Traum“. Gemeinsam hat das Duo Bauer/Vogt schon in Sotschi 2014, Falun 2015, Lahti 2017 und Seefeld 2019 goldene Tage feiern dürfen. Bei der Heim-WM in Oberstdorf besteht diese Option eigentlich nur im Team- und Mixed-Wettbewerb. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.02.2021