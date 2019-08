Eine Medaille ist das ganz große Ziel

Für die Basketball-Fans weltweit stehen spannende 16 Tage an. Vom 31. August bis zum 15. September finden in China die 18. Basketball-Weltmeisterschaften statt. Mit dabei ist auch das deutsche Nationalteam, das sich berechtigte Hoffnungen auf den Einzug ins Viertelfinale macht. Einer der wichtigsten Spieler im Team von Bundestrainer Hendrik Rödl ist der Würzburger Maximilian Kleber, der in der NBA bei den Dallas Mavericks unter Vertrag steht. Kurz vor dem Turnier stand er unserem Mitarbeiter Steffen Krapf für ein Interview zur Verfügung.

Herr Kleber, in wenigen Tagen beginnt die Weltmeisterschaft in China. Wie groß ist die Vorfreude?

Maximilian Kleber: Die Stimmung bei uns im Team ist super. Wir haben eine gute Vorbereitung hinter uns und freuen uns alle auf die Weltmeisterschaft.

Sie haben jetzt zwei Jahre NBA auf dem Buckel, aber so ein Turnier ist auch für Sie etwas Neues . . .

Kleber: Das ist richtig. Selbst in der Jugend habe ich nie an einer WM oder EM teilgenommen. Für mich ist das ein Event, das ich auf jeden Fall mitnehmen und erleben möchte. Wir haben eine gute Mannschaft, mit der wir vielleicht für eine Überraschung sorgen können. Um ehrlich zu sein: Ich bin selbst gespannt, wie das dann alles bei uns als Team zusammenlaufen wird.

In der ersten Gruppenphase bekommt es Deutschland mit Frankreich, der Dominikanischen Republik und Jordanien zu tun. Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Kleber: Es ist klar, dass unser Hauptaugenmerk auf der Begegnung gegen Frankreich liegt. Die anderen beiden Gegner zu schlagen, das ist ein Muss für uns. Wir dürfen aber auch gegen die beiden auf keinen Fall arrogant oder unfokussiert ins Spiel gehen. Basketballspielen können Teams, die sich für eine WM qualifizieren, nämlich alle.

Wie wichtig wäre ein Sieg im Auftaktspiel gegen Frankreich?

Kleber: Sehr, sehr wichtig, da die Punkte aus der ersten Gruppenphase mit in die zweite genommen werden. Frankreich wird gleich ein echter Härtetest. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Die zweite Gruppenphase wird es definitiv in sich haben. Da warten harte Brocken auf uns.

Falls das deutsche Team in der zweiten Gruppenphase Zweiter wird, würde es im Viertelfinale vermutlich auf Top-Favorit USA treffen. Sind die Rechenschieber schon gezückt?

Kleber: Es bringt ja jetzt noch nichts, sich zu viel damit zu beschäftigen. Wir konzentrieren uns auf unsere Spiele. Wir schauen einfach, dass wir bestmögliche Leistungen abliefern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen – egal wie der Gegner heißt. Das ist unsere Einstellung. Anders kann man auch gar nicht in so ein Turnier reingehen. An die K.o.-Phase brauchen wir heute noch keine Gedanken verschwenden. Da gibt es so viele Unwägbarkeiten, die wir heute noch nicht einschätzen können. Unsere volle Konzentration gehört dem Auftakt am Sonntag gegen Frankreich.

Trotzdem: Würden Sie dem deutschen Nationalteam einen Sieg gegen die USA zutrauen?

Kleber: Gegenfrage: Warum sollten wir das nicht schaffen können? Ich stelle mich jetzt sicher nicht hin und sage: Wir schlagen die USA auf jeden Fall. Die hatten zwar viele Absagen, sind aber mit ihrem unfassbaren Pool an Top-Spielern immer noch der Favorit. Aber warum sollten wir uns vor irgendjemanden verstecken oder vor einem Gegner Angst haben? Mit so einer Einstellung brauchst du nicht aufs Feld zu gehen.

Wie gut ist das deutsche Team wirklich?

Kleber: Wir sind wirklich sehr talentiert. Mit Dennis Schröder haben wir einen Anführer, der den Ball sehr viel in seinen Händen halten wird. Gleichzeitig wird er unser Spiel sehr schnell machen und durch die hohe Aufmerksamkeit, die er bekommt, viel Raum für den Rest schaffen. Außerdem wollen wir eine sehr starke Defensivmannschaft werden. Dafür haben wir alle Voraussetzungen.

Sie werden eine wichtige Rolle einnehmen. Wie sehr unterscheidet sich diese zu der bei den Dallas Mavericks?

Kleber: Sie wird sehr ähnlich sein. Meine Hauptaufgabe liegt auch in der Nationalmannschaft in der Verteidigung. Ich werde versuchen, so stabil wie möglich zu stehen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Offensiv werde ich, wie in Dallas, das nehmen, was ich bekomme. Ein WM-Turnier wäre auch der falsche Wettkampf, um auf seine eigenen Statistiken zu schauen. Wer das tut, ist im falschen Sport. Es geht eindeutig um den Teamerfolg und um nichts anderes.

Mit welchem Ziel geht das deutsche Team in die WM?

Kleber: Natürlich willst du bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen. Aber es muss auch jedem klar sein, dass es schwierig ist, dieses Ziel zu erreichen.

Bundestrainer Hendrik Rödl steht, wie Sie auch, vor seinem ersten großen Turnier. Was ist er für ein Typ?

Kleber: Ich würde ihn fast als Spielercoach bezeichnen. Er hat eine gute Mischung. Er weiß, wie es als Spieler war. Daher weiß er auch, dass für uns nicht immer alles umsetzbar ist. Er legt großen Wert auf Kommunikation, um gegebenenfalls mit uns gemeinsam nach anderen Lösungen zu suchen. Ihm ist sehr wichtig, dass alle an einem Strang ziehen.

Was bedeutet es für Sie, im Deutschland-Trikot aufzulaufen?

Kleber: Für mich ist das eine Frage der Ehre. Als Sportler gibt es doch eigentlich nichts Größeres, als sein Land international vertreten zu dürfen. Vor allem eine EM oder WM sind eine Riesensache.

Noch größer wären dann eigentlich nur noch Olympische Spiele, oder?

Kleber: Ja, Olympia ist unser riesiger Traum. Dafür arbeiten wir hart. Es ist auf Nationalmannschaftsebene das größte Ereignis im Basketball. Das einmal mitzumachen wäre riesig. Am schönsten wäre es, wenn wir uns schon bei dieser WM dafür qualifizieren könnten. Außerdem wäre es fantastisch, durch die WM und unsere Leistungen dort, den Leuten in Deutschland zu zeigen, was für ein großartiger Sport Basketball ist. Dafür werden wir alles geben.

