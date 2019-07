„Eine reizvolle Aufgabe“

Kristjan Glibo, hier noch als Coach der U 23 des Zweitligisten SV Sandhausen. © Nix

Worms.Der Abstieg aus der Fußball-Regionalliga ist bei Wormatia Worms offenbar abgehakt. Der Traditionsclub aus Rheinhessen arbeitet derzeit intensiv an einem Neustart. Vom alten Kader sind lediglich drei Akteure übrig geblieben. Einer davon ist der Mannheimer Luca Graciotti. Dass er den Nibelungenstädtern in der schweren Zeit die Treue gehalten hat, liegt vor allem an einer Person: Neu-Coach

...