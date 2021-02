„Eine Riesen-Enttäuschung der ganzen Liga“

Tommi Huhtala hat seine Verletzung auskuriert. © AS Sportfoto/Sörli Binder

Mannheim.Es gibt Themen, da kennt Pavel Gross kein Halten. Auf den Spielplan der Deutschen Eishockey Liga angesprochen, platzte dem Trainer der Adler Mannheim in der Online-Pressekonferenz vor dem Spiel am Mittwoch in Nürnberg (18.30 Uhr) der Kragen.

So äußerte der Coach seine Kritik am Festhalten des Play-off-Modus’ ganz offen. Am Montag war der Spielplan für den zweiten Teil der Hauptrunde und

...