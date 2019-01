Eine starke Teamleistung

Benedikt Doll musst auf der letzten Runde Norwegen ziehen lassen. © dpa

Ruhpolding.Die deutschen Biathleten sind beim Heim-Weltcup in Ruhpolding mit der Staffel auf Platz zwei gelaufen. Roman Rees, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll mussten sich nur Norwegen geschlagen geben. Nach insgesamt sechs Nachladern betrug der Rückstand auf die überlegenen Skandinavier nach 4 x 7,5 Kilometern 13,5 Sekunden, Platz drei ging an Frankreich. Fast hätte es zum ersten DSV-Staffelsieg in Ruhpolding seit 13 Jahren gereicht. 2006 hatte es dort den bislang letzten Erfolg gegeben.

Mit dem zweiten Staffel-Podestplatz der Saison rehabilitierten sich die DSV-Skijäger für den enttäuschenden achten Platz in der Vorwoche in Oberhof. „In Oberhof haben wir uns doch sehr geärgert, das war ein Tag zum Abhaken. Heute war es wichtig, dass wir so geschlossen eine gute Leistung gezeigt haben“, sagte Benedikt Doll, der auf der Schlussrunde keine Chance gegen Norwegens Überflieger Johannes Thingnes Bö hatte: „Da bin ich einfach zu langsam, das muss ich akzeptieren.“ dpa

