Eine Strecke mit besonderem Flair

Die „Odenwald Klassik“ am Flugplatz Walldürn war am Wochenende wiederum das sportliche Event für alle Motorradfreunde aus nah und fern. Auch bei der zwölften Auflage waren Zuschauer und Fahrer erneut angetan von dem besonderen Flair an der zur Rennstrecke umfunktionierten Landepiste des Walldürner Flugplatzes, wo man wie nirgendwo sonst so hautnah das Renngeschehen verfolgen kann.

Mit einer guten Mischung aus klassischen Solo- und Gespann Motorrädern bis hin zur Superbike-Klasse, Top- und Big Twins, sowie der Zweitaktklasse, hatte Organisationsleiter Manfred John wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Besonderen Reiz hatte die „Odenwald Klassik“ in diesem Jahr auch für zahlreiche belgische Fahrer, die auf Anfrage ihre eigene Meisterschaft auf dem Flugplatzgelände austrugen, während die Gäste aus der Schweiz, Österreich, Niederlande ohnehin bereits zum festen „Inventar“ der Veranstaltung zählen.

Verletzungen nicht so schwer

Bestens funktioniert hat auch das Zusammenspiel mit dem DRK und den Rettungsdiensten. Auch wenn der Rettungshubschrauber bis Sonntag gleich dreimal landen musste zeigten sich die Verletzungen der Fahrer als nicht allzu schwer und waren eher prophylaktisch um schnellmöglich die beste medizinische Versorgung zu erlangen.

Das Wetter meinte es in diesem Jahr auch wieder gut mit den Fahrern, wenn auch am Rennsonntag sich der Himmel etwas bedeckt zeigte und die Rennstrecke zunächst etwas nass war.

Damit durfte auch Organisationsleiter Manfred John bereits vor dem Ende der Rennen am Sonntagabend wiederum ein positives Fazit ziehen. Über das Rennen und die Ergebnisse werden wir in unserer Dienstagsausgabe noch ausführlich berichten. k.n.

