Eine Technik für den Lehrfilm

Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften der U20 und die Süddeutschen Meisterschaften der U23 und U16 fanden innerhalb kurzer Zeit statt. Bei beiden Veranstaltungen waren Athleten der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim vertreten.

Sophie Stumpf und Melissa Hofmann hatten die harten Qualifikations-Normen für die nationalen Titelkämpfe in Rostock erfüllt und traten die weite Reise in den Norden an. Dort trafen sie auf die gesamte deutsche Elite in ihrer Altersklasse.

Sophie Stumpf überzeugte im Kugelstoßen mit ihrer Drehtechnik. Ihr großes Ziel war es eine neue persönliche Bestleistung (PB) zu erzielen, was ihr auch gelang. In einem stabilen Vorkampf gelang ihr dies im dritten Versuch mit 14,20 Meter.

Damit war der Endkampf erreicht, in dem sie sich aber nicht mehr steigerte. Somit belegte sie denfünften Platz. Es siegte Lea Riedel/LG Filder mit 16.08 Meter. Beide sind ständig zum Training bei Landestrainer Peter Salzer.

Melissa Hofmann hatte über 400 Meter Hürden die Qualifikation geschafft. Auf dem Weg über die Stadionrunde hatte sie es allerdings sehr schwer, sich aus einem der drei Vorläufen für das Finale zu qualifizieren. Die ersten 200 Meter waren noch im Plan, doch dann kam sie aus dem Tritt. Die Hürden wurden zu hoch überlaufen und sie verlor an Geschwindigkeit. Mit der Zeit von 1:06,04 Minuten verpasste sie das Finale.

In Walldorf bei den Süddeutschen Meisterschaften ging Sophie Stumpf in der Klasse U23 im Kugelstoßen in den Ring. Stabil waren ihre technischen Ausführungen in der Rotation, die unter Peter Salzer immer weiter verfeinert werden.

Bei diesen Meisterschaften kam Sophie Stumpf zwar nicht in den Bereich ihrer Bestleistung, sie überzeugte aber mit einer stabilen Serie und guten technischen Ausführungen. Dies erkannte Peter Salzer schon vor einer Zeit und erstellte daher mit Sophie Stumpf Lehrvideos, die er bei Trainerschulungen anwendet. Mit 13,63 Meter erreichte Sophie Stumpf in Walldorf den vierten Platz.

Anna Hellinger/W14 erreichte im Speerwurf nach einem guten Vorkampf, den sie mit 33,43 Meter abschloss den Endkampf. In diesem schlichen sich aber immer wieder technische Fehler beim Abwurf ein, so dass es keine Steigerung mehr gab und sie am Ende den fünften Platz belegte.

Die Mittelstreckenläufer hatten es unter der Hitze nicht gerade einfach. Zu ihnen zählte Lukas Reuther/M15 über 800 Meter. An Bestzeiten war bei wegen der hohen Temperaturen nicht zu denken. Dennoch wurde ein hohes Anfangstempo angeschlagen, dem viele auf der zweiten Runde Tribut zollen mussten. Sehr schnell zog sich das Feld auseinander, und Lukas Reuther fand sich am Ende des Feldes. Am Ende wurden 2:08.61 Minuten für ihn gestoppt, Damit belegte er den siebten Platz. hl

