Einer der besten Point Guards der Liga

Der aus Würzburg stammende Basketballer Constantin Ebert hat seinen Vertrag beim Pro-B-Zweitligisten BBC Coburg um ein Jahr bis 2021 verlängert. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt.

Der 24-jährige Constantin Ebert ist der Bruder der deutschen Spitzenfechterin Leonie Ebert, die derzeit für Future Fencing Werbach aktiv ist.

Zwischen 2015 und 2018 hat Ebert bei s.Oliver Würzburg sowie bei den Basketball Löwen aus Braunschweig bereits Bundesliga-Luft geschnuppert. Allerdings kam er meist nur zu Kurzeinsätzen. Da er aber sowohl bei den Unterfranken als auch in Niedersachsen mit einer Doppel-Lizenz ausgestattet war, sammelte er Spielpraxis und damit wichtige Erfahrung in den so genannten „Framteams“ beider Vereine in der 2. Liga (Pro B).

Im Sommer 2018 wechselte Constantin Ebert zum VfL Kirchheim in die Pro A. Noch bevor die Saison begann, erlitt er in der Vorbereitungsphase im August einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Das hatte zur Folge, dass er für die „Knights“ aus Kirchheim kein einziges Spiel bestritt.

Nach der verletzungsbedingten Zwangspause wechselte der Aufbauspieler zum BBC Coburg in die Pro B . Dort erzielte er in der vergangenen Spielzeit 13,1 Punkte pro Partie und verteilte im Schnitt 4,5 Assists. Als Tabellenfünfter hatte sich sein Team für die Plyoffs qualifiziert, doch wurde die Saison wegen der Coronakrise dann abgebrochen.

Stolz auf Playoff-Einzug

Insgesamt zeigt sich Constantin Ebert mit dem Erreichten ganz zufrieden: „Ich bin total froh, dass ich gesund geblieben bin und jedes Pflichtspiel bestreiten konnte. Das war in dieser Saison das Wichtigste. Als Sportler ist man zwar nie ganz zufrieden, aber ich bin schon stolz, dass wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Playoffs erreicht haben.“

Beim BBC Coburg ist man sehr froh, Constantin Ebert für eine weitere Saison verpflichtet zu haben. „Er hat bei uns als Kopf des Teams starke Leistungen gezeigt. Er ist ohne Zweifel einer der besten Point Guards in der Pro B. Mit ihm haben wir in der kommenden Saison einen echten Anführer auf der Eins“, sagt Carsten Richter, der Sportliche Leiter des BBC.

Derzeit weilt Constantin Ebert in seiner Heimatstadt Würzburg bei seiner Familie. „Im Sommer will ich daran arbeiten, meine Spritzigkeit zu verbessern Die ist noch nicht da, wo sie mal war, habe ich gemerkt. Ich will mich sehr gut vorbereiten und versuchen, in der nächsten Saison noch besser zu spielen“, wird Ebert auf der Homepage des BBC Coburg zitiert. ptt

