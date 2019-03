„Einige haben wieder Sauerstoff bekommen“

Eigentlich hatte Trainer Peter Hogen viel vor mit dem FV Mosbach. Doch Anfang Juni, nach nur einer Saison, wird wieder Schluss sein. Hogen geht zurück zum VfR Gommersdorf, weil beim MFV vieles nicht so wie in Aussicht gestellt lief (wir berichteten). Trotzdem sind die Kicker aus der Kreisstadt nun mit drei Siegen ins Jahr gestartet. Das war auch für Coach Hogen ein wenig überraschend, wie er den FN verriet.

Herr Hogen, drei Siege in drei Spielen. Will Ihnen die Mannschaft einen gebührenden Abschied bereiten?

Peter Hogen: Ich habe nichts dagegen. Doch auch ich bin überrascht, dass es so läuft. Wir hatten keine gute Vorbereitung mit teils hohen Testspielniederlagen. Und auch im ersten Spiel gegen Türkspor lagen wir 1:4 zurück und gewinnen dann noch wie durch ein Wunder mit 7:6. Seitdem haben einige wieder Sauerstoff zum Atmen bekommen. Gegen Königshofen haben wir unser bestes Spiel gemacht, seit ich in Mosbach bin. Ich biete weiter mein Training an. Wer da ist, kriegt etwas mit, wer nicht, der eben weniger.

Nun bestreiten Sie das Topspiel gegen Oberwittstadt. Haben Sie noch die Ambitionen, den TSV zu überholen?

Hogen: Den vierten Platz will ich auf jeden Fall haben. Wenn wir noch Dritter werden wollen, ist das am Sonntag freilich ein Schlüsselspiel. Es wird unglaublich schwer, denn Oberwittstadt spielt eine sehr stabile Runde.

Wie wollen Sie die Begegnung angehen?

Hogen: Im Hinspiel hatten wir mehr vom Spiel und 2:1 geführt. Durch zwei Stellungsfehler bei langen Bällen haben wir dann aber noch verloren. Es war eine unnötige Niederlage. Es kann also schon sein, dass man Oberwittstadt mehr den Ball lässt. Personell muss ich nicht viel verändern.

Sie waren Trainer beim momentanen Tabellenführer Neckarelz und beim Zweiten Gommersdorf. Wie ist Ihre Einschätzung zum Titelrennen: Wer holt die Meisterschaft?

Hogen: Da lege ich mich nicht fest. Ich beobachte das in aller Ruhe. Ich finde, dass Neckarelz fußballerisch die beste Mannschaft in der Landesliga hat; das Team ist aber etwas jugendlich. Aus diesem Gesichtspunkt haben die Gommersdorfer ein Plus, weil sie einen höheren Erfahrungsschatz besitzen. mf

