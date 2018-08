Einsatz von Breitkreuz sehr wahrscheinlich

Anzeige

Gegen Osnabrück war die Niederlage „sehr unglücklich“, im Heimspiel gegen Uerdingen „war das in der zweiten Halbzeit generell zu wenig“, sagte Schiele. „Wir müssen die Konzentration über 90 Minuten hochhalten“. Schiele zeiht im Vergleich zu der 0:2-Heimniederlage gegen Uerdingen am vergangenen Samstag „zwei oder drei“ personelle Änderungen in Betracht. Eine davon könnte Patrick Breitkreuz sein.

„Er passt in unser Team“

Der Offensivspieler steht seit dem vergangenen Wochenende bei den „Rothosen“ unter Vertrag. Für die heutige Partie ist der 26-Jährige spielberechtigt. „Mit Patrick haben wir einen Spieler geholt, den wir unbedingt wollten. Er passt in unser Team, er weiß, was er möchte. Er ist spielintelligent, er kann Bälle festmachen und er kann auch Tore machen“, so Schiele. Mit Breitkreuz hat der FWK-Coach eine weitere Option in der Offensive neben den bisher gesetzten Ademi und Baumann.

Ob Breitkreuz heute Abend schon zu seinem Debüt kommt, wollte der Kickers-Trainer noch nicht sagen. Stattdessen wartet Schiele die letzten Trainingseindrücke des Neuzugangs ab. „Es fehlen natürlich noch Abläufe, aber Patrick ist immer eine Option.“ Schiele entscheidet im Laufe des Tages über dessen Einsatz.

Die vier bisherigen Aufeinandertreffen mit dem VfR Aalen lassen auf ein torreiches Spiel hoffen. In den insgesamt vier Spielen der beiden Mannschaften gab es 14 Tore zu sehen. In der vergangenen Saison gelang den Kickers ein 3:2-Auswärtssieg, zu Hause endete die Begegnung 2:2-Unentschieden. Schiele sagte: „Es wird eine harte Aufgabe. Beide Mannschaften haben nur zwei Tage zum Regenerieren. Wir hoffen, dass wir etwas Zählbares mitnehmen.“

