Eintracht-Athleten nutzen Heimvorteil

Goju Ryu-Karate der Spitzenklasse gab es am Samstag, 4. Mai, in Walldürn zu sehen, denn an diesem Tag war die Sportkarateabteilung der Eintracht Walldürn Ausrichter des Internationalen Deutschen Goju-Ryu-Cup Deutschland 2019, der auch als Deutsche Meisterschaft dieser Stilrichtung gewertet wurde. 260 Athleten aus insgesamt 39 Vereinen in allen Altersgruppen gingen bei dieser Großveranstaltung an den Start und boten vor zahlreichen begeisterten Zuschauern und einer sehr beeindruckenden Wettkampfkulisse nahezu zehn Stunden lang hervorragenden Karatesport.

Immer wieder waren äußerste Konzentration, Schnelligkeit, Dynamik und großer Siegerwille angesagt, um letztlich zum Sieg zu gelangen. Neben Teilnehmern aus allen deutschen Landesverbänden gingen auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Schweiz an den Start.

Die Siegerehrungen wurden jeweils vom Präsidenten des Deutschen Karateverbandes, Hartmut Sauer (Eppingen), von Wettkampfleiter Michael Hofmeister (Maulbronn) und vom Abteilungsleiter der Sportkarateabteilung der Eintracht Walldürn, Wolfgang Bundschuh, durchgeführt.

Die Teilnehmer der Sportkarate-Abteilung der Eintracht ´93 Wall-dürn nutzten an diesem Tag ihren Heimvorteil und erkämpften sich insgesamt sieben erste, neun zweite Plätze und zwölf dritte Plätze. Mit dieser Ausbeute waren die „Eintrachtler“ mit insgesamt 28 Medaillen der mit Abstand erfolgreichste Verein, gefolgt von den Vereinen KD Rochlitz mit insgesamt zwölf Medaillen, KV Schifferstadt mit elf Medaillen, KS Rheinfelden mit zehn Medaillen, sowie IT Franken und Bushido Stollberg mit jeweils acht Medaillen.

Die Ergebnisse im Überblick:

Kinder

Kata Kinder Mix Einzel: 1. Maia Ritz (Karate Emme Burgdorf/ Schweiz), 2. Eric Grasmeier (IT Franken), 3. David Roman (KV Heilbronn) und Andrej Kistner (Sportkarate Walldürn).

Kumite Kinder Mädchen -32 kg Einzel: 1. Lena Schwab (KG Rhein-Neckar), 2. Dondo-Nur Bolat (KS Rheinfelden), 3. Lea Huber (KSS Nürtingen).

Kumite Kinder Mädchen +32 kg Einzel: 1. Ayla Ametovska (KSS Nürtingen), 2. Görkem Degirmencioglu (KS Rheinfelden), 3. Eylül Degirmencioglu (KS Rheinfelden).

Kumite Kinder Jungen -37 kg Einzel: 1. Jefferson Bunoff (Bushido Stollberg), 2. Mustafa Kale (Sportkarate Walldürn), 3. Simon Zimberg und Marlon Hansemann (beide MTV Ludwigsburg).

Kata Einzel Jungen: 1. Leon Wink, Walldürn, 2. Biko Justin, IT Franken, 3. David Roth, KD Frankenbach und Kevin Lorengel, IT Franken.

Schüler

Kata Schüler B Mädchen Einzel: 1. Lila Ritz (Karate Emme Burg-dorf/Schweiz), 2. Alina Heinrich (KV Garath), 3. Viola Wölfel (SG Langenfeld) und Fabienne Baberske (Bushido Stollberg).

Kata Schüler B Jungen Einzel: 1. Joel Bracher (MTV Ludwigsburg), 2. Jonas Stadelmeier (IT Franken), 3.,Theo Beike und David Pankratov (beide TV Emsdetten).

Kata-Team Schüler Kinder/Schüler/Jugend Mix: 1. IT Franken 1, 2. IT Franken 2, 3 IT Franken 3.

Kata Schüler A Mädchen Einzel: 1. Lia Tamborini (KV Maulbronn), 2. Lena Specht (TSV Bönnigheim), 3. Karolina Dopar (Sportkarate Walldürn) und Anna-Maria Bader (SG Langenfeld).

Kata Schüler A Jungen Einzel: 1. Aaron Henn (IT Franken), 2. Lennox Schenk (KV Eppingen), 3. Lennert Ilzhöfer (IT Franken) und Mahdi Akbari (KD Rochlitz).

Kumite Schüler B Mädchen -30 kg Einzel: 1. Eva Hocht (KS Rheinfelden), 2. Venera Stroh (KV Schifferstadt), 3. Nelly Gutzeit (KS Rheinfelden).

Kumite Schüler B Mädchen -36 kg Einzel: 1. Alina Heinrich (KV Garath), 2. Hümeyra Keskin (KV Maulbronn), 3. Jana Houpert (KSS Nürtingen) und Fabienne Baberske (Bushido Stollberg).

Kumite Schüler B Mädchen +36 kg Einzel: 1. Laura Schwab (KG Rhein-Neckar), 2. Mailin Goldenbogen (KV Maulbronn), 3. Jule Flachsmann (Sportkarate Walldürn) und Nicoletta Gheorge (Bushido Heilbronn).

Kumite Schüler B Jungen -32 kg Einzel: 1. Jonas Noah (KD Rochlitz) 2. Marvin Striesche (KD Rochlitz), 3. Mika Böhm (KV Schifferstadt) und David Pankratov (TV Emsdetten).

Kumite Schüler B Jungen -38 kg Einzel: 1. Richard Kreeb (MTV Ludwigsburg), 2. Rafael Knoll (KSD Rottenburg), 3. Paul-Caspar Opfermann (MTV Ludwigsburg).

Kumite Schüler B Jungen +38 kg Einzel: 1. Iljas Ametovska (KSS Nürtingen), 2. Joel Bracher (MTV Ludwigsburg), 3. Nick Mario Schwarzbeck (Bushido Heilbronn) und Mark Grobowoj (Sportkarate Walldürn).

Kumite-Team Schüler B Mädchen: 1. Sportkarate Walldürn 3 (Jule Flachsmann, Hannah Humyn, Paulina Prenqi, Oludipe Marylou), 2. KS Rheinfelden 2.

Kumite-Team Schüler B Jungen: 1. KD Rochlitz, 2. Sportkarate Walldürn 2 (Mark Grobowoj, Colin Ivancenko, Finn Neukirchner), 3. Sportkarate Walldürn 1 (Mustafa Kale, Filipp Luz, Daniel Prenqi, Andrej Kistner)

Kumite Schüler A Mädchen -44 kg Einzel: 1. Lilly Leißner (KD Rochlitz), 2. Colleen Märker (Sportkarate Walldürn), 3. Melina Fischer (KD Rochlitz).

Kumite Schüler A Mädchen - 49 kg Einzel: 1. Lena Specht (TSV Bönnigheim), 2. Enna Wehinger (KS Rheinfelden), 3. Sina Duda (KV Maulbronn).

Kumite Schüler A Mädchen +49 kg Einzel: 1. Helen Köhl (KV Schif-ferstadt), 2. Jessica Straub (KS Rheinfelden), 3. Elisabeth Löckner (Chikai Wettringen).

Kumite Schüler A Jungen -38 kg Einzel: 1. Louis Haas (KV Schifferstadt), 2. Moritz Lehmann (KD Rochlitz), 3. Lennox Schenk (KV Eppingen) und Manik Urlep (MTV Ludwigsburg).

Kumite Schüler A Jungen -44 kg Einzel: 1. Dustin Striesche (KD Tochlitz), 2. Noah Bareither ((TV Emsdetten), 3. Max Kuhn (Sportkarate Walldürn) und Mark Gruber (TSV Bönnigheim).

Kumite Schüler A Jungen -49 kg/+49 kg Einzel: 1. Tim Weigel (KSD Rottenburg), 2. Mahdi Akbari (KD Rochlitz), 3. Malik Kilc und Alexander Varga (beide KS Rheinfelden).

Kumite-Team Schüler A Mädchen: 1. KD Rochlitz, 2. KS Rheinfelden 1, 3. Sportkarate Walldürn 5 (Colleen Märker und Esma Kale).

Kumite-Team Schüler A Jungen: 1. KD Rochlitz, 2. Sportkarate Walldürn 4 (Max Kuhn, Fabian Dörr, Eric Schüßler, Christian Hohlov).

Jugend

Kata Jugend Jungen Einzel: 1. 1. Tobias Schälte (SG Langenfeld), 2. Collin Schenk (KV Eppingen), 3. Sebastian Schmidt (TSV Bönnigheim) und Leif Dreyer (TuS St. Arnold).

Kumite Jugend Mädchen -47 kg Einzel: 1. Ula Duschek (Sportkarate Walldürn), 2. Johanna Swantusch (KV Maulbronn).

Kumite Jugend Mädchen -54 kg Einzel: 1. Silvia Duschek (Sportkarate Walldürn), 2. Jana Weismann (Sportkarate Walldürn), 3. Selina Fabian (KD Rochlitz) und Denisa Capatina (Bushido Heilbronn).

Kumite Jugend Mädchen +54 kg Einzel: 1. Celine Gulzynski, 2. Etienne Siegel (beide Bushido Heilbronn), 3. Mia Martens und Sarina Meichelbeck (beide Sportkarate Walldürn).

Kumite Jugend Jungen -57 kg Einzel: 1. Robin Bianco (Chikai Wettringen), 2. Collin Schenk (KV Eppingen), 3. Faid Hurem und Leon Wörner (beide Sportkarate Walldürn).

Kumite Jugend Jungen -70 kg Einzel: 1. Nils Fiedler (Bushido Stollberg), 2. Daniel Kistner (Sportkarate Walldürn), 3. Tim Wörner (Sportkarate Walldürn) und Valentin Riether (SG Siemens Karlsruhe).

Kumite-Team Jugend Mädchen: 1. Sportkarate Walldürn 6 ((Jana Weismann, Mia Martens, Roxana Kowalczyk), 2. Sportkarate Walldürn (Ula Duschek, Silvia Duschek, Sarina Meichelbeck).

Kumite-Team Jugend Jungen: 1Sportkarate Walldürn 8 (Daniel Kistner, Tim Wörner, Faid Hurem, Leo Wörner), 2. KSD Rottenburg.

Junioren

Kata Juniorinnen Einzel: 1. Nele Eisenschmidt (Sportkarate Wall-dürn), 2. Angelika Pankratov (TV Ensdetten), 3. Lilian Binöder (IT Franken).

Kumite Juniorinnen -59 kg Einzel: 1. Nele Häuselmann (KV Schif-ferstadt), 2. Jasmin Walther (KG Seelze), 3. Alina Krämer (Chikai Wettringen).

Kumite Juniorinnen +59 kg Einzel: 1. Etienne Siegel (Bushido Stollberg), 2. Angelika Pankratov (TV Emsdetten), 3. Nina Oehri (Zentral Dojo Konstanz).

Kumite Junioren -61/-76 kg: 1. Tommy Kuchinke (Bushido Stollberg) 2. Tobias Ebelt (Zentral Dojo Konstanz), 3.Jan Pommerening (Urban Karate Bad Kreuznach).

Kumite-Team Juniorinnen: 1. Chikai Wettringen 1, 2. Chikai Wettringen 2.

Leistungsklasse

Kata Einzel Damen: 1. Laura Dreyer (TuS St. Arnold), 2. Vanessa Schlegel (TuS St. Arnold), 3. Lara Boeddinghaus (PSV Bochum).

Kata Einzel Herren: 1. Lukas Grimm (Kime Budosport), 2. Fabian Brendel (FC Dechsendorf).

Kumite Einzel Damen -59 kg: 1. Stella Holczer (KV Schifferstadt), 2. Michelle Süss (Chikai Wettringen), 3. Sindy Granic (KSS Nürtingen).

Kumite Einzel Damen -68/+68 kg: 1. Anna-Marie Woltering (Chikai Wettringen), 2. Sara Djapa (Sportkarate Walldürn), 3. Anna Wolz (KV Obrigheim) und Lucia Carvalho da Silva Prior (KV Schifferstadt).

Kumite Einzel Herren -67/-75 kg: 1. Felix Peschau (KV Eppingen), 2. Martin Schoppel (KV Schifferstadt), 3. Adrian Dumke (TV Bad Mergentheim).

Kumite Einzel Herren +75 kg: 1. Philipp Zver (Sportkarate Wall-dürn), 2. Patrick Olszewski (KC Seelze), 3. Klim Barsukov (MTV Ludwigsburg).

Kumite-Team Leistungsklasse Damen: 1. KG Schifferstadt/Wettringen, 2. Sportkarate Walldürn 9 (Sara Djapa, Larissa Mackert).

Masterklasse

Kata Ü30 Herren Einzel: 1. Christian Beike (TV Emsdetten), 2. Matthias Kuchinke (Bushido Stollberg).

Kata Ü40 Damen Einzel: 1. Giang Nguyen (Karate Emme Burgdorf/ Schweiz), 2. Astrid Gräber (Karate SAP).

Kata Ü40 Herren Einzel: 1. Zsolt Penderik (Goju Ryu Herxheim), 2. Carsten Bönnen (Karate SAP).

Kata Ü50 Herren Einzel: 1. Dirk Schuhmann (PSV Bochum), 2. Martin Nienhaber (TV Emsdetten).

Kumite Herren Ü30 -80 kg Einzel: 1. Martin Schoppel (KV Schif-ferstadt), 2. Christian Beike (TV Emsdetten), 3. Thomas Lamm (TuS St. Arnold).

Kumite Herren Ü40 +80 kg Einzel: 1. Patrick Olszewski (KC Seelze), 2. Wolfgang Selje (PSV Heidelberg).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.05.2019