Eintracht geht die Kraft aus

Mainz.Das leidige Thema Zuschauerzuspruch wird der FSV Mainz 05 so schnell nicht los. Selbst beim prestigegeladenen Rhein-Main-Duell gegen Eintracht Frankfurt schafften es die Nullfünfer nicht, ihre Arena auszuverkaufen – obwohl sich die Fans der Hessen auch etliche Tickets in neutralen Bereichen besorgt hatten.

Sportlich wollten die Mainzer dem großen Rivalen aus der Bankenmetropole, der in dieser Saison im Europapokal und in der Liga für Furore sorgt, dennoch Paroli bieten. Das gelang dem FSV: Die Mainzer sicherten sich mit einer disziplinierten Kampfleistung ein leistungsgerechtes 2:2 (2:2)-Unentschieden gegen eine Eintracht, die vor allem in der zweiten Halbzeit der Doppelbelastung durch die Europa League Tribut zollen musste. Frankfurts Luka Jovic (31., 45.+1) glich zwei Mainzer Führungen von Quaison (10., 36.) wieder aus.

Gleich zwei Doppelpacks

„Wir müssen von der ersten Minute an den Kampf annehmen. Um diese Serie zu brechen, brauchen wir ein sehr gutes Spiel“, hatte Frankfurts Trainer Adi Hütter vor den Rheinhessen gewarnt – mit gutem Grund, denn in der Bundesliga konnte die SGE in zehn Versuchen noch keinen Sieg beim FSV landen. Der Eintracht-Coach änderte seine Startformation dabei im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Leverkusen am Sonntag auf zwei Positionen: Jovic begann für Vizeweltmeister Ante Rebic, Jonathan de Guzman im defensiven Mittelfeld für Jetro Willems.

Für das Geschehen in der ersten Halbzeit gab es nur ein passendes Wort: spektakulär. Die Mainzer traten unerschrocken und leidenschaftlich gegen Frankfurter auf, die zeitweise überspielt wirkten, aber dann wieder ihre Extraklasse in der Offensive aufblitzen ließen. Bei der frühen FSV-Führung griff Carlos Salcedo Quaison zu zaghaft an, der Schwede überwand Eintracht-Torwart Kevin Trapp mit einem harten Schuss ins kurze Eck (10.). Mainz wirkte frischer, aber die Eintracht schlug mit einem Traumkonter zurück: de Guzman, Kostic, Jovic – tack, tack, tack, 1:1 (31.). Die Eintracht hatte nun leichtes Oberwasser, aber hinten kam Evan N’Dicka den entscheidenden Schritt zu spät, Quaison markierte sein zweites Tor (36.). Mit der praktisch letzten Aktion des ersten Durchgangs glichen die Gäste aber wieder aus: Auch Jovic schnürte mit einem Kopfball-Tor nach einer Ecke seinen Doppelpack (45.+1).

Rebic spät eingewechselt

Beide Teams hatten sich vorgenommen, auch nach der Pause kein Tempo herauszunehmen. Es ging zunächst weiter rasant hin und her, mit Vorteilen für Frankfurt, das durch Sebastien Hallers Kopfball zur nächsten Gelegenheit kam (51.). Mainz hatte nun allerdings riesige Problem, zwingend in die gefährliche Zone der Hessen zu kommen.

Hütter versuchte, der langsam erlahmenden Begegnung durch die Einwechslung von Rebic nach gut 70 Minuten einen neuen Impuls zu geben. Doch stattdessen musste die Eintracht froh sein, dass es bei Salcedos Handspiel keinen Elfmeter gab und Simon Falette bei Jean-Paul Boetius’ Schuss auf der Linie rettete (75.). In der Schlussphase drängte Mainz auf den Sieg, doch es blieb beim Remis.

