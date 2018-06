Eintracht zu Gast in Ulm

Anzeige

Frankfurt.Pokal-Verteidiger Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag, 18. August (15.30 Uhr) beim SSV Ulm 1846 antreten. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund gestern nach der zeitgenauen Ansetzung der Paarungen bekannt. Bereits einen Tag vorher erwartet Drittligist SV Wehen Wiesbaden den FC St. Pauli und Zweitliga-Club Darmstadt 98 gastiert ebenfalls zum Freitagabendspiel (beide 20.45 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Hessenpokalsieger TSV Steinbach empfängt am 19. August den Bundesligisten FC Augsburg (15.30 Uhr).

Die erste Runde mit 64 Mannschaften findet vom 17. bis zum 20. August statt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Spiele live.

Hertha im Aufgalopp

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die am 24. August startende neue Saison begonnen. Rund 500 Zuschauer verfolgten den Trainingsauftakt der Berliner Mit Ausnahme der beiden WM-Teilnehmer Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie, die erst in drei Wochen zum Kader stoßen sollen, wurde jeder Spieler von einem Moderator vorgestellt. Insgesamt nahmen 27 Feldspieler an der ersten Übungseinheit teil. Darunter befanden sich auch die drei Neuzugänge Lukas Klünter, Javairo Dilrosun und Pascal Köpke. Ebenfalls neu im Aufgebot des Hauptstadt-Clubs sind Maximilian Pronichev aus Herthas U23 und Muhammed Kiprit aus der U19 . dpa