Eisbären hadern in DEL-Finale mit Strafzeiten

Der Titelverteidiger merkte selbst, dass an diesem Abend kaum etwas schief ging. «Unser Powerplay hat gut funktioniert und wir waren in Unterzahl auch sehr stark», meinte Kapitän Wolf. Nur während einer Münchner Strafzeit gelang Nicholas Petersen der Ehrentreffer (44.). «Wir sind auf einem guten Weg», resümierte Sturm-Routinier Wolf.

Für Partie Nummer vier am Freitag (19.30 Uhr) geht es bei den Berlinern nun darum, den Dämpfer abzuhaken. «Wir können es definitiv besser», betonte Kapitän André Rankel. «Das ist kein Ding, was schwer zu verbessern ist. Wir sprechen es einmal an und dann ist es gut. Wir wissen, was zu tun ist und deshalb brechen wir nicht in Panik aus.» Die Statistik spricht gegen Berlin: Seit gut drei Jahren hat kein Team den Münchner DEL-Dominatoren in einer Playoff-Serie mehr als eine Niederlage zufügen können.