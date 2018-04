Eisbären nach Comeback in DEL-Finalserie obenauf

Anzeige

Berlin (dpa) - Die Fans der Eisbären Berlin hielt es nicht mehr auf den Sitzen. Schon Minuten vor dem Ende des sechsten Finalduells in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feierten sie ihre Mannschaft.

In beeindruckender Weise bezwang der Hauptstadtclub den EHC Red Bull München mit 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) und erzwang einen Showdown zum alles entscheidenden siebten Match am Donnerstag (19.30 Uhr) in München.

«Die Jungs haben einen super Job gemacht, und jetzt freue ich mich riesig, dass wir ein siebtes Spiel bestreiten können», sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp in seiner gewohnt sachlichen Art: «Wir haben mit viel Energie gespielt und uns zurück in die Serie gekämpft. Ich bin stolz auf die Jungs.» Die Berliner lagen gegen den Favoriten bereits mit 1:3 Niederlagen zurück, feierten aber mit dem ersten Heimsieg in dieser außergewöhnlichen Finalserie ein famoses Comeback.