Eisenbichler bricht den Bann

Planica.Markus Eisenbichler brüllte die ganze Freude aus sich heraus. Ein zweiter Gesamtplatz bei der Vierschanzentournee und drei WM-Titel in Seefeld hatte er in diesem packenden und turbulenten Winter schon geholt, doch dieser erste Weltcup-Sieg war für den 27-Jährigen etwas Besonderes. „Ich freue mich so mega krass“, sagte Eisenbichler gestern im slowenischen Planica nach Flügen auf 238,5 und 233 Meter.

Im Dauerduell mit dem japanischen Überflieger Ryoyu Kobayashi ging der Bayer nicht wie in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen als knapper Verlierer, sondern als strahlender Sieger aus dem Auslauf. „Beim Skifliegen ist es so eine Gefühlssache. Ich muss den Sprung sauber verbinden, das habe ich echt bei jedem Versuch gut geschafft“, sagte der im Team nur „Eisei“ genannte Springer. Herzlich und mit einem Lächeln hatten die beiden Rivalen sich nach der Flugshow auf der Riesenschanze zuvor umarmt. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.03.2019