Eisenbichler erlebt turbulente Tage

Nischni Tagil.Inmitten aller Corona-Wirren hat Markus Eisenbichler alle Gefühlslagen an einem Wochenende erlebt. Deutschlands bester Skispringer war am Samstag noch wegen einer Windböe nach 80 Metern gelandet, einen Tag später meldete er sich im Weltcup mit einem vierten Platz zurück. „Passt“, rief „Eisei“ knapp in die Kamera. „Ich bin schon happy.“ Die Podestserie ist zwar beendet, das Gelbe Trikot weg, doch die positiven Gefühle überwogen nach zwei turbulenten Sprungtagen.

Beide Erfolge gingen an den Norweger Halvor Egner Granerud, der nun auch mit dem Gelben Trikot zur Skiflug-WM nach Planica reist, die am Donnerstag beginnt. Davor wirft die zweite Welle an Corona-Fällen bei Österreich Fragen auf, wie es mit dem Weltcup weitergehen kann. Die ÖSV-Adler reisten ohnehin mit einem B-Team an, weil Trainer Andreas Widhölzl sowie Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer und zwei weitere Athleten schon infiziert sind. Am Sonntag verkündete der Verband vier weitere Positivfälle. dpa

