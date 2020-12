Eisenbichler lässt sich seinen Traum nicht nehmen

Planica.An diesem Wochenende denkt Markus Eisenbichler an eine berühmte Märchenfigur. „Das fühlt sich an wie Aladin, der auf seinem fliegenden Teppich umherfliegt – bloß, dass es irgendwann vorbei ist“, beschreibt der 29-Jährige seine Empfindungen beim Skifliegen vor dem Start der WM in Slowenien. Deutschlands bester Skispringer ist einer der Top-Favoriten bei diesem so ungewöhnlichen ersten großen Saisonhöhepunkt. Statt eines Flugshow-Fests mit begeisterten Fans, Bier- und Bratwurstgeruch erwartet die Springer in Planica ein auf seine Reinform reduzierter sportlicher Wettkampf in einer Corona-Blase. Wegen Covid-19-Erkrankungen ist das Starterfeld zudem ausgedünnt.

Die Begeisterung für die Königsdisziplin ihrer Sportart lassen sich Eisenbichler und seine Teamkollegen von alldem aber nicht nehmen. „Skifliegen war als Kind immer der Traum“, sagte Pius Paschke. Der 30-Jährige hat sich mit konstanten und guten Leistungen seine WM-Premiere im nicht nicht mehr ganz so jungen Skisprung-Alter verdient.

Neben Paschke und Eisenbichler ist Karl Geiger, der am vergangenen Weltcup-Wochenende noch aus privaten Gründen gefehlt hatte, fix für den Einzelwettkampf nominiert. Den vierten Startplatz will Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem Training am Donnerstag an den bis dato letzten deutschen Skiflug-Weltmeister Severin Freund, an Martin Hamann oder an Constantin Schmid vergeben.

Während bei den Deutschen bis auf den lange verletzten Stephan Leyhe alle Topspringer fit sind, gibt es bei den Österreichern riesige Corona-Probleme. Gesamtweltcupsieger Stefan Kraft ist nach seiner Covid-19-Erkrankungen zwar ebenso dabei wie Gregor Schlierenzauer, aber über die weiteren Nominierten wird erst am Donnerstag auf den letzten Drücker entschieden. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020