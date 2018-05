Eishockey-Coach Sturm: Weitere Rücktritte möglich

Anzeige

Herning (dpa) - Marco Sturm weiß, was ihn erwartet. Der Neuanfang im deutschen Eishockey ist eine Mammut-Aufgabe. Das frühe und ernüchternde WM-Aus nach dem Olympia-Wunder zeigt, dass der begonnene Umbruch schwieriger ist als gedacht.

Und das Turnier in Dänemark ist erst der Anfang gewesen. Weitere Rücktritte werden folgen. Der Bundestrainer will und muss den Trend zur Jugend fortsetzen. Ein Prozess, der Jahre dauern kann. Verzagen will der 39-Jährige deshalb nicht.

«Dann hätte ich den falschen Job», sagte der Coach: «Ich habe einige Niederlagen und harte Phasen hinter mir, auch das wird mich nicht niederbringen», sagte Sturm. Er weiß aber: «Es ist schwierig, junge Spieler hervorzuzaubern. So viel Auswahl habe ich nicht.»