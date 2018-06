Eishockey-Nationalspieler Ehliz und Macek wechseln in NHL

Anzeige

Nürnberg/München (dpa) - Die Silber-Sensation von Pyeonchang wird für viele Eishockey-Nationalspieler zum Karriere-Beschleuniger. In Yasin Ehliz von den Nürnberg Ice Tigers und Brooks Macek vom EHC Red Bull München erhielten zwei weitere Olympia-Silbergewinner jeweils einen NHL-Vertrag.

«Das ist ein Wahnsinn. Ich bin unheimlich glücklich für die Spieler», sagte Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), der Deutschen Presse-Agentur.

Der 25 Jahre alte Flügelstürmer Ehliz bekommt bei den Calgary Flames eine Chance und unterzeichnete einen sogenannten Zwei-Wege-Vertrag, so dass er auch in den Entwicklungsteams der Flames eingesetzt werden kann. Der in Kanada geborene Macek (26) geht zum NHL-Vize-Champion Las Vegas Golden Knights. Das gaben die Teams bekannt.