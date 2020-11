Eiskalt in der Wüste

Sakhir.Mick Schumacher hat im Formel-2-Titelrennen die Nerven bewahrt und geht mit einem Vorsprung auf seinen ärgsten Rivalen Callum Ilott in die entscheidenden Kilometer der Saison. Während Ilott am Sonntag im Sprintrennen von Bahrain nach einem ungestümen Crash und einer Durchfahrtstrafe am Ende des Feldes ohne Zähler landete, sammelte Schumacher als Siebter immerhin zwei Punkte.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher hat vor den letzten beiden Rennen des Formel-2-Jahres kommende Woche – ebenfalls in Sakhir – insgesamt 205 Punkte auf seinem Konto. Ilott hat 14 Zähler weniger. Damit könnte Schumacher beim Saisonfinale neben dem ersehnten Formel-1-Aufstieg auch den Titel in der wichtigsten Nachwuchsserie perfekt machen. „Das war ein ziemlich turbulentes Rennen mit dem siebten Platz. Der positive Aspekt ist, dass ich immer noch in Führung liege. Daher freue ich mich sehr auf das letzte Rennwochenende der Saison“, kommentierte Schumacher.

Im Hauptrennen am Samstag büßte Schumacher, der für 2021 ein heißer Kandidat für ein Formel-1-Cockpit beim US-Team Haas ist, trotz eines exzellenten Starts Punkte ein. Als Vierter verpasste er das Podium, Ilott wurde Zweiter. dpa

