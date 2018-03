Eiszeit in Dortmund: Stögers Geduld mit Profis aufgebraucht

Anzeige

Aber auch die anderen Spieler des hoch bezahlten Teams nahm Stöger in ungewohnt scharfer Form vor laufenden Kameras zur Brust: «Wenn du nur Hacke, Spitze spielst, kannst du nicht gewinnen. Wer so behäbig spielt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er keine Chancen hat.»

Das vollmundige Versprechen der Spieler nach dem 1:2 eine Woche zuvor in Dortmund, sich mit allen Mitteln gegen den drohenden Knockout zu wehren, wurde beim 0:0 im zweiten Duell mit den Österreichern über weite Strecken ad absurdum geführt. Stattdessen sorgten sie für eine der größten Peinlichkeiten in der langen Europacup-Geschichte des BVB. Der erste Schuss auf das gegnerische Tor gelang erst in der 51. Minute. «Ein Maß an Überwindung wäre nötig gewesen, aber das haben wir einfach nicht drauf», polterte Stöger.

Am Ende einer völlig missratenen Europacup-Saison mit nur einem Sieg in zehn Spielen dämmerte es allen Beteiligten, dass der Kader dringend eine Generalüberholung benötigt. «Möglicherweise verlässt man sich zu sehr, was auf dem Papier steht, nämlich, dass da viel Qualität ist. Aber die müsste man dann halt auch sehen», kommentierte Stöger schon fast sarkastisch.

Ähnlich verärgert reagierte Michael Zorc: «Ich hatte erst ab der 65. Minute das Gefühl, dass realisiert wurde, was eigentlich auf dem Siel steht.» Kaum aus Salzburg zurück drohte er dem ein oder anderen Profi mit Konsequenzen: «Wir halten die Augen sehr geöffnet und beobachten ganz genau, was hier in den letzten Monate passiert ist und was in den kommenden Monaten auf dem Platz passieren wird.»

Mit der Auswechslung seiner wohl größten Stars Marco Reus und Mario Götze zur Halbzeit sorgte Stöger für Aufsehen. Die Herausnahme von Reus begründete er mit dessen «Problemen im Adduktorenbereich». Bei Götze verwies er jedoch unverblümt auf die schwache Vorstellung des Weltmeisters.

Auch innerhalb des Teams kam niemand auf die Idee, den unwürdigen Auftritt schönzureden. André Schürrle wählte ähnliche Worte wie sein Coach: «Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen. Am Anfang steht im Fußball immer der Kampf, Topspieler hin oder her.» Torhüter Roman Bürki, der mit zahlreichen Glanzparaden eine Niederlage abwendete und deshalb einer der wenigen Lichtblicke war, bemängelte ebenfalls den fehlenden Kampfgeist: «Das war ein Endspiel. Das wussten wir. Deshalb ist es sehr enttäuschend zu sehen, wie wir dann aufgetreten sind.»

Die aufkommende Dortmunder Eiszeit verschlechterte die Position von Stöger für die in Kürze anstehenden Gespräche mit der Clubspitze über die Fortsetzung der nur bis Sommer fixierten Zusammenarbeit. Der Einzug in die Champions League wird für den Coach mehr denn je zur Pflicht. Einfach wird das angesichts des schweren Restprogramms jedoch nicht. Stöger hofft, dass sein verunsichertes Team zumindest in der Bundesliga Kurs hält. «Man kann jetzt nicht sagen, dass wir total wegkippen werden.»

Ein Sieg am Sonntag im Heimspiel gegen Hannover könnte helfen, den Frust zumindest ein wenig zu vertreiben. Kapitän Marcel Schmelzer gab die Richtung vor: «Wir müssen aus diesen beiden Partien gegen Salzburg die richtigen Lehren ziehen. Von nun an gibt es für uns keine Ausreden mehr, dass wir alle drei Tage ein Spiel haben.»