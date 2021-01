„El Gigante“ begeistert sogar O’Neal

Schwergewicht Gauthier Mvumbi (r.) sorgt in Ägypten für Schlagzeilen. © dpa

Kairo.Auch im Teamhotel von Kongos Handballern mitten in Kairo ist Gauthier Mvumbi nicht zu übersehen. Wenn der 26-Jährige mit seinen Mannschaftskollegen in rot-schwarzer Trainingskleidung über die Hotelflure spaziert, fällt er allein wegen seiner Körperfülle auf. Mit seinen vom Weltverband angegebenen 110 Kilogramm und den hauteng am Körper spannenden Trikots sieht der Kreisläufer nicht aus wie ein Top-Athlet. Trotzdem sorgt Mvumbi bei der WM in Ägypten für Begeisterung. Jede Menge Tore erzielte der Kresiläufer bislang, obwohl er nach fast jeder Aktion auf dem Spielfeld das über seinen gewaltigen Bauch gerutschte Trikot wieder herunterziehen muss.

„El Gigante“, wie er sich selbst nennt, ist stolz darauf, überhaupt bei einer WM dabei zu sein. Sein außergewöhnlicher Spielstil ist sogar der früheren Basketball-Legende Shaquille O’Neal aufgefallen, der offenbar ein großer Fan von Mvumbi ist und auf seinem Instagram-Account ein Video des Handballers hochgeladen hat. Ähnlich wie zu den aktiven Zeiten bei O“Neal, ist auch bei Mvumbi der Körper das größte Kapital. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.01.2021