Elf Deutsche neu in den Kommissionen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat den Anteil der Frauen in seinen jetzt 26 Kommissionen auf 43 Prozent erhöht. Das seien rund 17 Prozent mehr als im vorigen Jahr und eine Verdoppelung gegenüber dem Jahr 2013, teilte das IOC in der vorigen Woche mit. Außerdem habe sich die Anzahl der Mitglieder aus Afrika und Ozeanien erhöht und damit die geografische Vertretung weiter verbreitert.

Hörmann beim Marketing

Insgesamt berief IOC-Präsident Thomas Bach auch elf Deutsche in 14 Positionen in die Kommissionen. Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, bleibt Mitglied der Marketing-Kommission. Die Fecht-Olympiasiegerin von 2008, Britta Heidemann, bislang schon Vertreterin in Kommissionen der Athleten und für Kommunikation, arbeitet künftig auch in der Olympia-Kanal-Kommission mit. DOSB-Vizepräsidentin Prof. Gudrun Doll-Tepper wurde wieder zweimal berufen: Sie gehört weiterhin der Kommission „Olympische Erziehung“ an sowie der Kommission „Frauen im Sport“. Auch Karin Fehres, DOSB-Vorstand Sportentwicklung („Sport und aktive Gesellschaft“), zählt abermals zu den eingeladenen Experten.

Walther Tröger, der die Kommission „Sport für alle“ von 1990 bis 2010 führte und jetzt IOC-Ehrenmitglied ist, schied zwar schon 2009 wegen Erreichens der Altersgrenze (80 Jahre) aus den IOC-Gremien aus, ist aber weiterhin Ehrenmitglied der Kommisson „Sport und aktive Gesellschaft“, die sich um Breitensportentwicklung kümmert.