Elvira Menzer-Haasis als Präsidentin wiedergewählt

Elvira Menzer-Haasis bleibt Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV). Die 59-Jährige wurde am Samstag in Mannheim erneut an die Spitze der Dachorganisation gewählt. Sie erhielt ohne Gegenkandidaten alle der 805 abgegebenen Stimmen.

„Nun können wir weitere dringliche Aufgaben angehen: Die Verhandlungen über einen neuen Solidarpakt mit der Landesregierung steht dabei ganz oben auf der Liste“, so Menzer-Haasis nach ihrer Wahl.

Weiter wurden Gundolf Fleischer (Badischer Sportbund Freiburg), Martin Lenz (Badischer Sportbund Nord) und Andreas Felchle (Württembergischer Landessportbund) in ihrem Amt als Vizepräsident bestätigt.

Als Präsidiumsmitglieder wiedergewählt wurden Magdalena Heer (Kuppenheim) Bernd Kielburger (Königsbach-Stein), Wolfgang Drexler (Esslingen), Martin Walter (Bietigheim-Bissingen), Dieter Grauling (Dornstadt) und Rolf Günther Schmid (Biberach). Bestätigt wurden Jürgen Scholz (Sersheim) als Vorsitzender des Präsidialausschusses Leistungssports, Tobias Müller (Pforzheim) als Vorsitzender der Baden-Württembergischen Sportjugend und Margarete Lehmann (Seitingen-Oberflacht) als Vertreterin für Frauen und Gleichstellung. Neu ins Präsidium wurden gewählt Manfred Pawlita (Heuchlingen), Claus-Peter Bach (Plankstadt) und Manfred Kuner (Triberg). Insgesamt drei Präsidiumsmitglieder wurden auf der Mitgliederversammlung verabschiedet: Elisabeth Strobel, Dr. Erwin Grom und Gerhard Schäfer standen nicht mehr zur Wahl. Zusätzlich schied Rainer Kock als Kassenprüfer aus. lsv

