EM-Aus für DVV-Frauen

Lodz.Die deutschen Volleyballerinnen haben den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft knapp verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Mittwochabend in Lodz Co-Gastgeber Polen mit 2:3 (25:22, 16:25, 19:25, 25:17, 11:15).

Bei der ersten Niederlage im gesamten Turnierverlauf fanden die Deutschen um ihren Star Louisa Lippmann am Ende vor 9380 lautstarken Fans keine Antwort mehr auf die wuchtigen Angriffe der Polinnen. Die erste deutsche EM-Medaille seit 2013 bleibt trotz einer starken Vorstellung vorerst ein Traum.

Polen trifft nun am Samstag in Ankara auf die Türkei. Im zweiten Halbfinale will Serbien auf dem Weg zur Titelverteidigung die Italienerinnen bezwingen. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.09.2019