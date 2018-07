Ende August sollen erste Köpfe rollen

Anzeige

Frankfurt.Im weißen Hemd und in schwarzer Anzughose erschien Joachim Löw äußerlich so elegant wie meistens. Innerlich aber wirkte der Bundestrainer beim ersten öffentlichen Statement nach dreiwöchigem Schweigen zum WM-Desaster trotz ruhiger Stimme angespannt – vor allem, als er auf seinen früheren Kapitän Philipp Lahm angesprochen wurde. An den 34-Jährigen, der ihm nach dem erstmaligen Vorrunden-K.o. in Russland zu einem anderen Führungsstil geraten hatte, richtete Löw eine unmissverständliche Botschaft. „Ich weiß schon, wie man mit Spielern kommuniziert und welchen Führungsstil die Spieler brauchen“, konterte Löw gestern. Lahms Privat-Analyse sei daher „nicht sehr erfreulich“ gewesen.

Nur rund drei Minuten redete der Bundestrainer bei bestem Wetter vor der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt. Von 9.30 Uhr bis zum Nachmittag hatte der 58-Jährige dem DFB-Präsidium zuvor erste Ergebnisse der WM-Aufarbeitung präsentiert: Vor allem an Einstellung und Spielauffassung will er ansetzen. „Es muss uns wieder gelingen, wie in den Jahren zuvor, dass man unseren Spielern die Freude, den Spaß, die Leidenschaft für Deutschland zu spielen anmerkt – auf und neben dem Platz“, sagte Löw später in einem DFB-Interview.

Rummenigges Rundumschlag

Video Sport Rummenigge schießt gegen DFB: 'Durchsetzt von Amateuren' Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat in einer beispiellosen Generalkritik mit DFB-Präsident Reinhard Grindel abgerechnet und die Führungsstruktur beim Deutschen Fußball-Bund gegeißelt. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat in einer beispiellosen Generalkritik mit DFB-Präsident Reinhard Grindel abgerechnet und die Führungsstruktur beim Deutschen Fußball-Bund gegeißelt.

Die Attacke von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bekam Löw zunächst nicht mit. Rummenigge hatte in München die DFB-Spitze um Präsident Reinhard Grindel scharf kritisiert und geäußert, dass der DFB „eigentlich nur noch durchsetzt von Amateuren“ sei. Und dann schlug der Bayern-Boss auch noch ausgerechnet Lahm als idealen Mann für den DFB vor.