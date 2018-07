Anzeige

London.Nicht einmal ein Dankeschön gab es. Mit einer ungewöhnlich kurzen Mitteilung hat der FC Chelsea gestern die schon lange erwartete Trennung von Trainer Antonio Conte verkündet. „Der FC Chelsea und Antonio Conte gehen getrennte Wege“, hieß es auf der Website. Dazu nannte der Club nüchtern die Erfolge des Trainers. Die Trennung ist das überfällige Ende einer kurzen Liebe zwischen dem Londoner Spitzenclub und dem italienischen Meistercoach. Aus der anfangs innigen Zuneigung war Verbitterung geworden.

Dabei kann sich Contes Bilanz sehen lassen. Zwei Titel holte der 48-Jährige in zwei Jahren mit den Blues. Gleich in seinem ersten Jahr an der Stamford Bridge düpierte er die Konkurrenz und gewann mit Chelsea überraschend die Meisterschaft. Während sich die Titelkandidaten Manchester City und Man United für riesige Summen mit großen Namen verstärkt hatten, war Chelsea im Sommer 2016 auf dem Transfermarkt nur verhalten aktiv gewesen.

Sarri soll Nachfolger werden

Doch kurz nach dem Premier-League-Erfolg begann die Entfremdung – zunächst schleichend. In britischen Medien war zu lesen, dass Conte mit den Transferaktivitäten des Clubs im Sommer 2017 unzufrieden war. Später äußerte er seinen Frust auch öffentlich und machte die Zurückhaltung auf dem Transfermarkt als Grund dafür aus, dass es in der Liga nicht mehr rund lief. Während die Fans ihren Coach im Stadion mit „Antonio“-Rufen feierten, soll es hinter den Kulissen Machtspiele zwischen Conte und den Chelsea-Bossen gegeben haben. Die Saison endete mit einer sportlichen Enttäuschung: Als Tabellenfünfter verpasste Contes Team die Qualifikation für die Champions League. Der Gewinn des FA Cups verhalt dem Italiener zwar zu einem einigermaßen versöhnlichen Abschluss, sein Abschied war trotzdem beschlossene Sache.