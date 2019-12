Ende eines Märchens

Raus mit Applaus: Fallon Sherrock gewann die Herzen der Fans. © dpa

London.Die „Queen of the Palace“ winkte ein letztes Mal ins Publikum im „Ally Pally“, Bezwinger Chris Dobey applaudierte mit großer Anerkennung. Das Märchen von Fallon Sherrock bei der Darts-WM ist trotz einer weiteren starken Leistung vorbei. Die 25-Jährige aus England verlor am Freitagnachmittag in London mit 2:4 gegen ihren Landsmann. „Diese Frau kann spielen. Ich wusste, was ich hier zeigen muss, um mich durchzusetzen“, lobte Dobey, der nun am Samstag (21.15 Uhr) gegen Glen Durrant antritt. Die Zuschauer bekamen sich trotz Sherrocks Niederlage nicht mehr ein.

Und auch die Engländerin selbst war bewegt von diesen besonderen Momenten im Norden der britischen Hauptstadt. „Ich habe es genossen, hier zu spielen. Leider hat es gegen Chris nicht gereicht, er hat einfach klasse gespielt“, sagte Sherrock, die zuvor zwei Spiele gewonnen und damit Geschichte geschrieben hatte. Ihre historische WM hat Lust auf mehr gemacht. „Hoffentlich kann ich wieder hierherkommen. Ich wäre unglaublich gerne im nächsten Jahr wieder hier“, sagte sie. Ihre Aussagen im TV wurden von den feierwütigen Fans übertönt.

Historischer Siegeszug

3:2 gegen Landsmann Ted Evetts, 3:1 gegen Österreichs Weltklassemann Mensur Suljovic und nun 2:4 gegen den an Position 22 gesetzten Dobey: Sherrock hat beim wichtigsten Turnier der Welt im Alexandra Palace einen historischen Siegeszug hingelegt. Vor der gelernten Friseurin aus Milton Keynes hatte noch nie eine Frau auch nur ein WM-Spiel für sich entscheiden können.

Dementsprechend wurde Sherrock am Freitag begrüßt, als sie zum Lied „Last Friday Night“ von Popstar Katy Perry einlief. Die alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Sohnes legte auf der größten Bühne des Darts-Sports furios los. Sherrock, in pinker Bluse und mit pinken Pfeilen, traf insgesamt achtmal die Höchstpunktzahl von 180 und warf ein Finish von 142 Punkten aus. Während das Publikum immer lauter jubelte, musste auch Dobey anerkennend nicken. dpa

