Endkampf in Sandhausen

Die beiden Vorkämpfe im landesweiten Kreismannschaftsturnier der Disziplin 50 Meter Pistole (Freie Pistole) sind absolviert, so dass nunmehr der Endkampf mit anschließender Siegerehrung auf dem Programm der badischen Pistolenschützen steht. Dazu treffen sich die aus der Vorrunde qualifizierten Kreismannschaften und Einzelstarter am Samstag, 22. September, in der Sportanlage des SSV Sandhausen. Ein Blick aufs Starterfeld dieses Abschlusswettkampfes 2019 gerichtet: Mannschaften: Sportschützenkreise Pforzheim, Wiesloch, Karlsruhe, Mannheim und Sinsheim.

Einzel: Gunnar Braun, Sportschützenkreis Main-Tauber, Christian Gramlich, Buchen und Frank Träutlein, Schwetzingen. müb

