Endlich Feierabend

Tjumen.Nach dem letzten Kraftakt des Olympia-Winters freute sich Biathlon-Star Laura Dahlmeier einfach nur noch auf die Ruhe und Abgeschiedenheit in den heimischen Bergen. Beim Saisonfinale im sibirischen Tjumen vergab sie zwar im Massenstart in Führung liegend beim letzten Schießen ihren 20. Weltcuperfolg. Aber Platz zwölf kann Deutschlands Sportlerin des Jahres nach ihren erfolgreichen Olympischen Spielen mit Doppel-Gold und einmal Bronze locker verschmerzen. „Ich bin froh, wenn Feierabend ist“, sagte Dahlmeier.

Die Männer lieferten mit Benedikt Doll als Viertem und Johannes Kühn auf Platz acht, direkt gefolgt von Erik Lesser und Arnd Peiffer, ebenso erneut ein starkes Teamergebnis ab wie die Damen mit Vanessa Hinz (4.), Franziska Preuß auf Platz fünf und Karolin Horchler (8.).

Schwer zu wiederholen

Den Weltcup-Gesamtsieg sicherte sich zum dritten Mal die Finnin Kaisa Mäkäräinen. Für Vorjahressiegerin Dahlmeier war die Verteidigung der Großen Kristallkugel nicht das Hauptziel. Für sie und das Team waren die Winterspiele in Südkorea wichtig, und da lieferten sie ab. „Ich war sicher nicht so dominant unterwegs wie vor einem Jahr, von daher ist mir in Pyeongchang schon eine Wahnsinns-Leistung gelungen“, sagte die Bayerin, die im Weltcup diesmal nur zwei Siege holte und im Gesamtweltcup Vierte wurde.