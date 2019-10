Entscheidung fiel erst nach sechs Stunden

Zum zweiten Spieltag in der Oberliga Baden hatte der Schachclub BG Buchen die weite Reise nach Weil-Haltingen am Rhein zu bewältigen, wo er mit einem sehr hart erkämpften 5:3-Sieg gegen den SC Dreiländereck erfolgreich war. Damit stehen die Odenwälder mit 4:0-Mannschaftspunkten hinter der OSG Baden-Baden II und dem hohen Meisterschaftsfavoriten SC Ötigheim auf Rang drei.

Der Wettkampf begann vielversprechend für die Buchener, denn nach knapp vier Stunden Spielzeit hatten IM Henryk Dobosz (an Brett 2 gegen den „Jungstar“ FM Daniel Fischer) und Bernhard Greis (an Brett 8) in sehr zuverlässiger Weise Remisen erspielt und die beiden Buchener IM Amadeus Eisenbeiser (an Brett 3 in sehr feiner Manier gegen den französischen FM Dylan Viennot) und IM Zoltan Hajnal (an Brett 7 in einer überlegen geführten Partie) eine beruhigende 3:1-Führung herausgeholt.

Doch immer mehr zogen in den vier restlichen Partien dunkle Wolken auf bzw. zeigten die Partien keine konkreten Vorteile im Gewinnsinne. So verloren dann auch auch IM Etienne Mensch (an Brett 3 gegen FM Bernhard Lutz) und Jürgen Kettner (an Brett 6 gegen Andreas Lutz), da sie mit den schwarzen Steinen dem zunehmenden Druck trotz äußerst hohem Kampfgeist und origineller Spielweise nicht mehr standhielten, und die Gastgeber glichen aus und hatten berechtigte Hoffnungen, in der Endabrechnung etwas Zählbares in Händen zu haben.

Nach etwa fünf Stunden Spielzeit schlugen jedoch die Stunden der beiden noch spielenden Odenwälder. Am Spitzenbrett spielte Neuzugang IM Miklos Galyas (gegen FM Patrik Grandadam) höchst professionell, indem er den positionellen Druck systematisch erhöhte, ohne sich Schwächen zu schaffen, und schließlich den vollen Punkt einfuhr.

Becker macht alles klar

Für die Entscheidung sorgte schließlich Buchens frischgebackener FM Matthias Becker (an Brett 4 gegen FM Nicolas Grandadam) und das in seinem, ihm eigenen typischen riskanten Stil. Annähernd 30 Züge lang hielt er mit materiellem Nachteil die Stellung am Köcheln, so dass bei jedem Zug Unmengen von Variantenberechnungen erforderlich waren und jede Menge Fallstricke lauerten, von denen auch einer nach einer wunderbaren Kombination FM Becker einen leichten materiellen Vorteil verschaffte, der zumindest das Remis absicherte und nach nochmals harter und insgesamt sechsstündiger Arbeit gar zum vielumjubelten Buchener Siegpunkt geführt wurde.

Am dritten Oberliga-Spieltag empfängt der SC BG Buchen am 17. November an den heimischen Brettern den bisher sieglosen SC Brombach, der aber bisher jeweils sehr ersatzgeschwächt angetreten war.

