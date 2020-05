Entscheidung Mitte Juni

Köln.Die Handball-Bundesliga (HBL) will in etwa drei Wochen eine Entscheidung über den Start der neuen Saison treffen. „Wir werden das entscheiden Mitte Juni, wo die Clubs dann Kalkulationssicherheit haben, wann sie wie mit dem Training wieder beginnen können“, sagte der Geschäftsführer der HBL, Frank Bohmann, am Donnerstag dem NDR-Hörfunk. „Bis dahin warten wir ab, wie die weitere Entwicklung in Gesundheit und Politik sich entwickelt.“

Die Bundesliga-Saison war vor einigen Wochen wegen der Corona-Krise abgebrochen worden. Bohmann nennt nun zwei mögliche Termine für den Start der neuen Spielzeit. „Entweder Anfang September oder Anfang Oktober. Das hängt so ein bisschen von den behördlichen Genehmigungen ab“, erklärte der 55-Jährige. „Je früher eigentlich desto besser, weil der Spielplan wird sehr eng. Wenn wir später anfangen, wird die Dichtheit der Termine zunehmen.“

Unterdessen wurde bekannt, dass Bundesligist Füchse Berlin auch in der nächsten Saison international vertreten sein wird. Das verkündete der europäische Verband EHF am Donnerstag. Den freien Platz in der neuen Europa Liga, der aufgrund des ausgefallenen Finalturniers in Berlin nicht wie üblich an den Titelverteidiger vergeben werden kann, teilte die EHF Deutschland zu. Als Tabellensechster vorzeitig beendeten Saison haben die Füchse Anspruch auf das Startrecht.

„Für uns kam die Nachricht wirklich überraschend. Ich bin der EHF sehr dankbar für diese Entscheidung“, sagte Manager Bob Hanning in einer Vereinsmitteilung. dpa

