Entscheidung vertagt

Stockholm.In der Champions Hockey League (CHL) haben die Adler Mannheim am Dienstag bei Djurgarden Stockholm die Entscheidung um den Sieg in der Gruppe F verpasst. Stockholm zog durch einen 6:3 (3:0, 1:3, 2:0)-Heimsieg an den bereits fürs CHL-Achtelfinale qualifizierten Adlern vorbei und steht nun ebenfalls sicher in den CHL-Play-offs. Die Entscheidung um den Gruppensieg fällt nun am Dienstag (15. Oktober, 19.30 Uhr), wenn Stockholm zum Rückspiel in der SAP Arena antritt.

Im ersten Drittel fand sich der Deutsche Meister schnell in Unterzahl wieder, als Matthias Plachta wegen Hakens auf die Strafbank geschickt wurde. Eigentlich hatten die Blau-Weiß-Roten die Strafzeit schon fast überstanden, aber als noch sieben Sekunden davon auf der Anzeigetafel standen, beförderte Adler-Verteidiger Sinan Akdag den Puck im eigenen Drittel über die Plexiglasbande, was eine weitere Strafe für Spielverzögerung nach sich zog. Zwar überstand Mannheim die kurze Fünf-gegen-Drei-Unterzahl zunächst noch unbeschadet, aber als die Adler bereits wieder zu viert waren, zog Michael Haga ab und die Scheibe schlug ins von Johan Gustafsson gehütete Adler-Tor zum 1:0 (5.) ein.

0:3 nach dem ersten Drittel

Wegen zu vieler Spieler auf dem Eis musste dann Brent Raedeke in der 11. Spielminute aufs Sünderbänkchen. Wieder waren die Adler also in Unterzahl und nachdem gerade einmal 22 Sekunden der Strafe abgelaufen waren, bejubelten die Stockholmer schon das nächste Überzahltor. Diesmal hatte Olle Alsing abgezogen und Gustafsson keine Sicht – 2:0 für Djurgarden. In der 13. Minute hieß es dann erneut Überzahl für Djurgarden, diesmal marschierte Björn Krupp wegen Haltens auf die Strafbank. Hier hatten die Schweden auch das nötige Quäntchen Glück, als Patrik Berglund den Puck an der kurzen Ecke stehend irgendwie zum 3:0 (14.) ins Tor beförderte.

Überzahlspiele sollten auch zu Beginn des zweiten Drittels dem Spiel in Stockholm ihren Stempel aufdrücken. Diesmal waren es aber die Hausherren die sich zu Beginn des zweiten Abschnitts schnell zwei Strafen für Niclas Bergfors (Haken) und Olle Alsing (Stockschlag) einhandelten. Nachdem Ben Smith zuvor Tommi Huthala bedient hatte, war dieser zunächst noch an Karri Rämö im Stockholmer Tor gescheitert (22.), aber nur Sekunden später passte Smith auf Chad Billins der abzog und es hieß nur noch 3:1 (23.).

Wegen Haltens von Denis Reul fand sich Mannheim erneut in Unterzahl wieder (27.) und Michael Haga nutzte dieses Powerplay zum 4:1 (28.) für Stockholm. Der Deutsche Meister zeigte nun allerdings Biss und kurz nach Ablauf einer Strafe für Djurgarden bediente Tim Stützle Denis Reul, der auf 4:2 (34.) verkürzte. In dieser Szene wurde Tommi Huhtala mit einem hohen Stock abgeräumt und es wurde eine Strafe angezeigt. Zwei plus zwei Strafminuten gab es für Stockholms Guter, wobei die erste davon wegen des Treffers bereits erloschen war. In dieser Phase zeigten dann die Adler erneut, dass auch sie in Überzahl treffen können, als Andrew Desjardins nach Zuspiel von Markus Eisenschmid die Partie mit dem 4:3 (35.) wieder spannend machte. Als Borna Rendulic im Schlussabschnitt auf der Strafbank Platz nahm, erhöhte aber erneut Michael Haga auf 5:3 (48.) und stellte auch den 6:3-Endstand (50.) her.

