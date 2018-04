Enttäuschte Erwartungen in Stuttgart

Anzeige

Die oft gerühmte Generation um Kerber scheiterte zwar dieses Mal an zwei Top-Ten-Spielerinnen, leistete insgesamt trotz der Aussicht auf ein Heim-Finale aber zu wenig Gegenwehr. „Wir sind super-traurig, allen voran eine Angie“, sagte die Verantwortliche fürs deutsche Damen-Tennis, Barbara Rittner. „Die Mädels hatten sich sehr viel vorgenommen. Nächstes Jahr greifen wir neu an.“

Die Bürde zu groß

Wie im Endspiel von Prag 2014 mussten die Deutschen eine empfindliche Niederlage gegen die Tschechinnen einstecken, die zwischen 2014 und 2016 jeweils den Titel holten. „Vielleicht rechnet keiner mit uns, aber ich glaube, dass wir gut genug sind, dieses Ding zu drehen“, hatte Görges nach ihrem beeindruckenden 6:4, 6:2 und einem mitreißendem Auftritt gegen Karolina Pliskova noch forsch angekündigt. Doch die Bürde des 0:2-Rückstands war zu groß. Noch nie hatte eine deutsche Damen-Auswahl einen solchen Rückstand wettgemacht – und dabei blieb es. Weil Görges im bedeutungslosen Doppel mit Anna-Lena Grönefeld bei 5:7 aufgab, holten die Deutschen nur einen Punkt.

Teamchef Jens Gerlach stellte dennoch das Positive heraus: „Ich bin wahnsinnig stolz, wie die Mädchen Moral gezeigt haben. Angie hat alles gegeben, alles probiert. Petra Kvitova spielt in diesem Wettbewerb anscheinend Wahnsinns-Tennis.“

Kerber droht nun auch bei ihrem Lieblingsturnier in Stuttgart in der kommenden Woche ein frühes Aus: Schon in der ersten Runde wartet auf die Stuttgart-Siegerin von 2015 und 2016 erneut Kvitova. In der Verfassung vom Sonntag eine nahezu aussichtslose Aufgabe. dpa

