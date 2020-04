„Er denkt mal wieder mehr an seine Mitmenschenals an sich selbst“

Herr Hopp, die meisten kennen Ihren Vater nur aus den Medien, als SAP-Mitbegründer oder Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim. Was für ein Mensch steckt hinter dem Macher?

Daniel Hopp: Er ist ein sehr großzügiger, großherziger Mensch, der sehr sozial eingestellt ist auf der persönlichen Ebene. Er ist aber auch klar definiert in seinem Denken, beruflich, privat und im Sport ein Wettkämpfer – und ist das schon immer gewesen. Er ist ein Macher-Typ, auf der anderen Seite aber auch sehr ausgleichend und mit einem großen Maß an Vertrauen in Menschen gesegnet. Er hat ein sehr großes Grundvertrauen in Menschen, weil er gerade in der Gründungsphase der SAP dort sehr viele positive Erfahrungen gemacht hat, welches Ergebnis zurückkam, wenn er Menschen Freiraum gegeben und Vertrauen geschenkt hat.

Konnte er zu Hause schnell vom Erfolgsmanager zum Familienvater wechseln?

Hopp: Durchaus. Er hat nie gerne in Hotels übernachtet, deshalb gab es auch nicht so viele Auslandsaufenthalte – jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Wir haben schon ein geregeltes und normales Familienleben führen können. Er hat abschalten können, wobei er natürlich viel am Wochenende gearbeitet hat, keine Frage.

Da gab es auch schon Homeoffice?

Hopp (lacht): Ja, in der Tat. Gerade die 1970er Jahre waren eine Zeit, in denen die SAP-Gründer auf eine 80 bis 100 Stundenwoche kamen. Der Samstag und der halbe Sonntag wurden durchgearbeitet.

Sie wurden 1980 geboren, brachten der Erfolg und die Bekanntheit Ihres Vaters auch negative Dinge mit sich?

Hopp: Im Grunde ging das mit dem SAP-Börsengang 1988 los, vorher war das kein Thema. Durch den Börsengang gab es eine größere mediale Aufmerksamkeit, der Name wurde bekannter. Ich bin damit großgeworden, weil ich damals erst in die Schule kam. Ich konnte in Walldorf auch meinen Hobbys Tennis, Fußball ganz normal nachgehen, da hat sich für mich relativ wenig verändert. Vielleicht war die Umstellung für meinen Bruder größer, weil er damals 16 Jahre alt war und sich in einer anderen Lebensphase befunden hat als ich. Im Grunde genommen hat sich alles im Rahmen gehalten.

Gibt es Kindheitserinnerungen, an die Sie gerne zurückdenken?

Hopp: Da mein Vater Hotelbetten nicht so gerne mag, haben wir den Urlaub ab Mitte der 1980er Jahre in unserem Ferienhaus in Südspanien verbracht. Daran habe ich viele tolle Erinnerungen, das war ein zweites Zuhause für mich. Mein Vater hat mir zwei unglaublich tolle Live-Erlebnisse als Kind und Jugendlicher ermöglicht. Wir waren 1989 beim Wimbledon-Finale live dabei. Damals fanden beide Endspiele sonntags statt: Steffi Graf hat gegen Martina Navratilova gewonnen und Boris Becker gegen Stefan Edberg. Das war ein großartiges Ereignis! Wir hatten für Samstag und Sonntag Karten. Da es in Wimbledon die ganze Woche über geregnet hat, konnten wir samstags zusätzlich noch das Herren-Halbfinale von Boris Becker gegen Ivan Lendl sehen. Das war eine sehr coole Sache! Und ein Jahr später waren wir beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Argentinien in Rom. Das sind zwei prägende Ereignisse, für die ich echt dankbar bin.

Was haben Sie von diesen prägenden Ereignissen abgesehen am liebsten mit Ihrem Vater unternommen?

Hopp: Wir haben in den 1980er und Anfang der 1990er Jahren viel Zeit zusammen im Tennisclub in Walldorf verbracht. Er hat damals für die Herren 40 gespielt, ich habe an meinen ersten Jugend-Turnieren teilgenommen. Der Tennisclub in Walldorf war ein familiärer Anlaufpunkt, wo wir viel Zeit mit den Freunden und Bekannten meiner Eltern verbracht haben. Das war einfach die Zeit, in der in Deutschland wegen der Erfolge von Boris Becker und Steffi Graf viel Tennis gespielt wurde.

Zählt es zu den größten Stärken Ihres Vaters, dass er auch Ihnen großes Vertrauen geschenkt und Sie in nichts hineingezwängt hat?

Hopp: Klar. Das Vertrauen und die Unterstützung, die uns Kindern entgegengebracht wurden, waren enorm. Er hat nie meinen Weg angezweifelt – wobei ich den Weg auch nie irgendwie verlassen hätte, dass man hätte eingreifen müssen. Ich durfte sehr früh grundlegende Entscheidungen selbst treffen. Von der Frage, wann ich daheim ausziehe, ob es Richtung Bundeswehr oder Zivildienst geht, was ist die Ausbildungs- und Job-Idee bis hin zu den Themen Eishockey und SAP Arena. Das waren Entscheidungen, die ich früh treffen durfte. Dafür bin ich meinem Vater sehr dankbar. Das ist aber auch ein Stück weit eine gewisse Verpflichtung, die ich damit gespürt habe. Ich wollte sein Vertrauen nicht enttäuschen.

Hat sich Ihr Vater in den vergangenen Jahren großartig verändert?

Hopp: Er ist sich und seinem Weltbild treu geblieben und er lässt sich auch von Rückschlägen und Enttäuschungen – ob eine persönliche oder inhaltliche Enttäuschung – nicht von seinem Weg abbringen. Er ist sehr überzeugt von seinen Werten und lebt sie. Das ist grundsätzlich ja auch positiv, auch wenn meine Mutter vielleicht sagen würde, dass er manchmal stur ist.

Haben Sie sich schon Gedanken über ein Geschenk gemacht?

Hopp: Ja, Zeit miteinander zu verbringen und sich auszutauschen. Das ist das größte Geschenk, das man sich machen kann. Wir haben schon vor langer Zeit aufgehört, uns materielle Dinge zu schenken. Wenn ich ein gutes Buch sehe, von dem ich glaube, dass es ihm gefällt, schenke ich es ihm – aber unabhängig von Geburtstagen oder Weihnachten. Zeit ist das Wichtigste – gerade jetzt, da wir leider wegen der Corona-Pandemie wenig Zeit miteinander verbringen können.

Sie sind beide sehr sportbegeisterte Menschen. Hat es Ihr Vater verkraftet, dass Sie Ihr Herz ans Eishockey verloren haben – und nicht an den Fußball?

Hopp: Ja. Wenn man ihn bei einem Eishockeyspiel sieht, erkennt man, dass er mitfiebert, dass er mit Interesse und Engagement bei der Sache ist. Das war nie ein Konfliktthema.

Und Ihre beiden Jungs? Eishockey wie der Papa oder Fußball wie der Opa?

Hopp: Die sind natürlich schon sehr geprägt von mir, sind riesengroße Adler-Fans. Sie kennen die Spieler natürlich auch, ich gehe öfter samstags nach dem Training mit beiden selbst aufs Eis, dann sind wir in der Mannschaftskabine. Das ist schon ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie spielen zwar auch Fußball im Garten, aber wenn es zum Eishockey geht, funkeln ihre Augen. Darauf haben sie richtig Lust.

Nimmt sich Ihr Vater viel Zeit für seine Enkelkinder?

Hopp: Wir wissen alle, dass das im Moment ziemlich schwierig ist und wir uns wenig und nur mit Abstand sehen. Wir sind ja Nachbarn und versuchen, Zeit miteinander zu verbringen. Auch meine Eltern haben ja in den 1980er Jahren mit den Eltern meiner Mutter in der Nachbarschaft zusammengelebt. Das war für uns als Kinder damals natürlich super. Ich weiß aber, dass meine Großeltern versucht haben, einen gewissen Abstand zu wahren, nicht dass man aufeinandersitzt und es irgendwann nervt. Meine Eltern haben das übernommen, wir werden uns nicht lästig. Wir verbringen Qualitätszeit miteinander, und die Enkelkinder sind für Oma und Opa das Ein und Alles.

Ihr Vater engagiert sich sehr im Gesundheitswesen. Wie sehr nimmt ihn die Corona-Pandemie mit?

Hopp: Wir alle haben das am Anfang ein bisschen unterschätzt – ich zumindest. Es nimmt ihn in den vergangenen Wochen mehr und mehr mit. Ich habe das Gefühl, dass er mal wieder mehr an seine Mitmenschen denkt als an sich selbst, was ja auch für ihn spricht. Ich bin froh, dass er sich vorbildlich an die Kontaktverbotsregeln hält. Als die ersten Meldungen aufkamen, dass die sozialen Kontakte reduziert werden sollten, habe ich meinen Eltern mit meinem Bruder spaßeshalber ein Ausgehverbot erteilt – daran halten sie sich diszipliniert.

Inwieweit hat die Pandemie Auswirkungen auf die Geburtstagsfeier Ihres Vaters?

Hopp: Es ist unrealistisch zu sagen, dass man den feiert. Meine Mutter hatte im März Geburtstag, da liefen die Glückwünsche über Telefon ab. Ich befürchte, dass das am 26. April nicht anders sein wird. Ich selbst hatte mit dem Tag einige Probleme, weil ich seit Jahren den Heidelberger Halbmarathon laufe, der für diesen Tag angesetzt war. Zudem war an diesem Tag ein DEL-Finale angesetzt, in dem ich die Adler gerne hätte spielen und gewinnen sehen. In der Tat hatten wir mal geplant, dass wir zum Geburtstag nicht hier sind, doch das hat sich erübrigt.

Es hieß immer, Sie sollen irgendwann die TSG 1899 Hoffenheim übernehmen. Was ist da aktueller Stand der Dinge?

Hopp: Der Club läuft von allein, er trägt sich selbst. Es sind sehr fähige Leute am Start, daher bedarf es keiner aktiven Rolle von Gesellschafterseite. In den vergangenen Jahren sind sehr viele kluge Entscheidungen getroffen worden.

Wie sehr hat sich Ihr Vater über die Solidarität gefreut, die er in den vergangenen Wochen erfahren hat?

Hopp: Das freut ihn, das tut gut, keine Frage– genau wie das generelle positive Feedback auf die vielen Aktivitäten der Dietmar-Hopp-Stiftung. Wenn ein krankes Kind einen Brief schreibt, wenn es durch Therapien oder Geräte in der Heidelberger Uniklinik gesund geworden ist, ist das überwältigend und sehr tief gehend. Ich spreche für meine ganze Familie, wenn ich sage: Wir sind unglaublich stolz auf meinen Vater und seine Menschlichkeit, die ihn auszeichnet. Seine Aktivitäten in diesem Bereich sind mehr als vorbildlich.

Was ist die größte Errungenschaft Ihres Vaters?

Hopp: Alles wäre nicht möglich gewesen ohne den Erfolg von SAP. Insofern glaube ich schon, dass die Erfolgsgeschichte der SAP mit mittlerweile mehr als 100 000 Arbeitsplätzen weltweit und dem wertvollsten Unternehmen im Dax etwas ist, das bleibt. Das ist ein gewaltiger Fußabdruck, der nie wieder weg sein wird. Er wurde intern bei der SAP ja immer „Vadder Hopp“ genannt, was davon zeugt, dass er jemand war, der mit seinem ausgleichenden Wesen das Unternehmen zusammengehalten hat. Diese Menschlichkeit hat er in die Tätigkeiten seiner Stiftung mitgenommen.

