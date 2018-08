Er fliegt von Erfolg zu Erfolg

Anzeige

Nur eine Woche nach der Weltmeisterschaft in Mazedonien war Peter Friedemann vom Club für Drachenflugsport (CfD) in Hardheim bei den German Flatlands in Berlin erfolgreich. Auf dem alten Militärflugplatz „Altes Lager“ bei Berlin wurden die German Flatlands 2018 ausgetragen. Von Beginn an setzte sich Peter Friedemann an die Spitze des Wettbewerbs. Nach drei Durchgängen, bei denen 80 Kilometer (2:09 Stunden), 67 Kilometer (1:39 Stunden) und 69 Kilometer (1:14 Stunden) erflogen wurden, lag Peter Friedemann souverän in Führung und nahm den Pokal in Form des Berliner Bären mit nach Hardheim. Er sicherte sich bei den letzten Wettbewerben weitere Punkte für die Weltrangliste. Sein Ziel ist es, bei den Weltmeisterschaften in zwei Jahren in Florida/USA dabei zu sein. stm/Bild: Stefan Münch